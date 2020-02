A rádiózás régebbi készülékeiből állítottak ki néhányat Fehérváron

Rendhagyó rádiókiállítás nyílt A Szabadművelődés Házában. A kiállítással a rádiós műsorszórás századik évfordulójára emlékeznek.

1920 februárjában indult útjára a rádiós műsorszórás. A századik évforduló tiszteletére a HA4KYB hívójelű Szöllősi József Rádióklub egy kisebb kiállítással emlékezik. A kiállított készülékek a rádiózás első ötven évéből származnak. Koloh János és Kokas Kázmér, a kiállítás szervezői örömmel meséltek a különleges gyűjteményről.

A kiállítás helyszínéül azért is választották A Szabadművelődés Házát, mert a szervezők célja, hogy az itt tanuló fiataloknak is ismereteket adjanak a rádiózásról és annak kialakulásáról. A lépcsőfordulókban elhelyezett tizenhárom készülék mindegyike magántulajdonban van. Ezeket a készülékeket gyakorlatilag roncs állapotukból hívták újra életre a tulajdonosok, így gyönyörű, elegáns megjelenést kaptak. Egy kivételével mindegyik rádió igényesen felújított és működőképes darab.

Több különleges készülék is helyet kapott a kiállításon

lyen például az a rádió, amelyik az Ikarus 55 faros buszokban szólt, de az úgynevezett Telepes Velence is kuriózumnak számít, hiszen a készülék elemről működtethető.

A fehérvári rádiógyártásnak is emléket szerettek volna állítani, hiszen ahogy a szervezők is fogalmaztak, Fehérvár a rádiógyártás egyik fellegvára, így a Székesfehérváron gyártott készülékek mellett még egy Fehérvár nevet viselő rádió is megtekinthető, melyen még az eredeti hangszórószövet is szép állapotban megmaradt. A kiállítás részét képezi az első olyan Videoton készülék is, melyet már helyben gyártottak. Természetesen amerikai gyártású készülékkel és a hozzájuk tartozó hangszóróval is találkozhatunk.

Megjelenik még a Velence készülékcsalád és a Duna márka is, amely az egyik ma is ismert elektronikai cég külföldi kivitelre gyártott terméke volt. Beethoven rádiót is találunk a kiállítottak között, melyről azt tartja a legenda, hogy 1956-ban a forradalom idején gyártották, és mivel jött a karácsony, a közhangulat javítására akarták importálni a rádiót, habár végül csak márciusra ért Magyarországra. A kiállítás része egy műhelyrádió is, melynek különlegessége, hogy az eredeti tulajdonos gyakran rajta nyomta el égő csikkjeit, melyek nyomait a mai napig őrzi a készülék.

A Nosztalgia Rádió Egyesület könyve is megtekinthető, melyben a készülékek történetének komplett áttekintése jelenik meg, illusztrációkkal ellátva.

A hat vitrinben elhelyezett készülékek március végéig díjmentesen megtekinthetők.