A palotavárosi tavak környékének megújulása számos újdonságot hoz magával

Jelenleg is folyamatban van a palotavárosi tavak környékére tervezett sport- és szabadidőközpont felépítése, kialakítása. A munkafolyamatok ütemezetten haladnak.

A tavasz beköszöntével ismét folytatódnak a 2019 októberében megkezdett kivitelezési munkálatok. Ezek részeként parkolóbővítés is történt, amely a környéken élők és az ide érkezők mindennapjait is megkönnyíti. Az újonnan épített és kibővített parkolók egy részét már birtokba is vették a környéken lakók.

Az 1,248 milliárd forintból megvalósuló beruházás célja, hogy egy környezettudatos, család- és klímabarát megújulás menjen végbe, amely biztosítja a zöld környezet továbbfejlesztését is. A tavalyi évben már megkezdődtek az alapozások és a közműépítések is.

A déli – azaz a piachoz közelebb eső – tó keleti oldalán rendezvényteret alakítanak ki. Helyet kap majd egy színpad, főzőtér, valamint egy kisebb méretű játszótér, fitneszeszközök és kosárlabda-, valamint focipálya is.

A két tó között elhelyezkedő Varga-csatorna további két új híddal bővül, amely a gyalogosok számára teheti könnyebben megközelíthetővé a tavak menti területeket. A hidak építése már megkezdődött, valamint a déli tó köré épülő vegyes használatú – kerékpározásra, sétálásra és futásra alkalmas – murvás sétány kialakítása is folyamatban van. Ezt még csak korlátozottan vehetik igénybe a környéken járók, de már most nagy népszerűségnek örvend a természetjárók és a sportolók körében egyaránt. A tó nyugati oldalán a kerékpáros sportok kedvelői számára alakítanak ki mountain bike és BMX parkot.

Természetesen nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a tavak rendkívül népszerűek a horgászok körében. Jelenleg a munkálatok nem befolyásolják ezt a fajta kikapcsolódási lehetőséget, így a megfelelő engedélyek birtokában továbbra is pecázhatnak az ide érkezők.

Az északi tó körüli fejlesztések az itt található általános iskola igényeit is kiszolgálhatják majd: fitneszpark, kondipark, valamint KRESZ-tanpálya biztosítja a kikapcsolódás és a játékos tanulás lehetőségét kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. A KRESZ-pálya alapja már szépen kirajzolódik az egykori zöldterületen. Emellett a kutyafuttató is közelebb került a tóhoz.

A szabadidőpark területén két vizesblokkot is kialakítanak – építésük már szintén folyamatban van –, melyekben akadálymentesített illemhelyiség és pelenkázó is helyet kap. Ezek építése is javában zajlik az itt elhelyezkedő lakópark, illetve a piac mellett. A beruházás keretében a közművek kiépítése is megvalósulhat. A közvilágítás kiépítése mellett a sportpályák megvilágítása is megoldott lesz, valamint térfigyelő kamerarendszer segíti a közbiztonság további fenntartását.