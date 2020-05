A MÁV területein is állandó problémát jelent az illegális hulladéklerakás

Már 2020 első négy hónapjában is több mint 38 millió forintot költöttek a tisztításra.

Márciusban a koronavírus-­járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben, a társadalmi távolságtartás elősegítése érdekében Fejér megye több hulladékudvara is bezárt, amelyek többsége azóta már ismételten nyitva van. Május 12-i számunkban beszámolhattunk arról, hogy a Depónia székesfehérvári és a csalai hulladékudvara már nyitva van, azóta fungál a csákvári is. A Vertikál korábban, még áprilisban újranyitotta ercsi és dunaújvárosi hulladékudvarát, május 11-én pedig a kálozit és a ceceit is. Feltételes módban szóltunk a Siókom május 20-i enyingi hulladékudvarának nyitásáról. Nos, már ez is biztos, holnaptól már oda is mehetnek, vihetik a szemetet: szerdánként 14–18, szombatonként 8–13 óra között.

Egyes tapasztalatok szerint, amíg a hulladékudvarok zárva voltak, az illegális hulladéklerakások száma nőtt, bár erről hivatalos statisztika nincs.

A témába vágó kérdésünkre reagálva a Fejér Megyei Rend­őr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata azt közölte, hogy „a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet kihirdetését követő időszakban a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt mintegy 10 esetben indult büntetőeljárás a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén. Az említett bűncselekmények területileg a Székesfehérvári, valamint a Gárdonyi Rendőrkapitányság között oszlanak meg. Környezetet károsító jogsértések miatt mintegy 30 esetben indult szabálysértési eljárás a nevezett időszakban.

A MÁV is folyamatosan küzd az illegálisan lerakott hulladékkal, országszerte mindenfelé, ahol sínek vannak

Mint azt a vasúttársaság közleményében hírül adta, a január elejétől április végéig tartó időszakban 745 tonnányi hulladékot szállíttattak el a MÁV fővárosi, valamint vidéki területeiről. Hangsúlyozták, hogy a járványügyi helyzetben is rendszeresen gondoskodnak a vasúti pályahálózatot és területét csúffá tevő, túlnyomórészt építési-bontási, illetőleg lakossági hulladék eltakarításáról, bár a járványhelyzet miatt a megszokottnál kicsit lassabban haladhatott csak az ilyen jellegű munka.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a Budapest közigazgatási határain belül lévő vasúti területekről közel 480 tonna, a vidéki MÁV-területekről 265 tonna illegális hulladékot tudtak eddig, illetve voltak kénytelenek elszállítani. Nyilván megjegyzi a társaság azt, hogy jogszerűtlen a területeik­re hányni a szemetet. Azt, hogy ez barbár cselekedet, mi tesszük hozzá.

Az állami társaság idén több mint 38 millió forintot költött az illegális lerakók megtisztítására, eddig. A munkát ugyanis országszerte folytatják, természetesen ebben a hónapban is, a későbbiekben is.

– A MÁV számára országos szinten nagy problémát jelent, hogy a vasúti területek közelében, a nyílt pályán több helyen illegális szemétlerakók létesülnek. Az így elhelyezett hulladék nem a MÁV tevékenységéből származik, az érintett helyszíneken a lakossági, kommunális hulladékon kívül használt műszaki cikkek, építési törmelék, zöldhulladék halmozódik fel. A legtöbb ilyen területen a rendszeres takarítás és szemétszedés ellenére néhány napon belül újra ugyanaz a látvány fogadja az arra járókat.

Tavaly országszerte összesen 3168 tonna, nem vasúti technológiából keletkező hulladékot szállítottak és helyeztek el ellenőrzött körülmények között. A vasúttársaság a helyzet hosszú távú megoldása érdekében egyeztetéseket folytat a leginkább érintett önkormányzatokkal is, és ezzel párhuzamosan a vasúttársaság vezetésével egy munkacsoport azon dolgozik, hogyan lehet javítani a tiltott helyen hagyott hulladékok elleni küzdelem hatékonyságát – fogalmazott közleményében a MÁV.