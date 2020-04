A koronavírus miatt csúszik a seregélyesi gokart pálya megnyitása is

Az ország egyik legnagyobb gokart- és technikai motoros pályája kap helyet a községben Mihályi Norbert vezetésével – vele beszélgettünk.

Honnan jött az ötlet, hogy gokartpályát építsen? Hiszen nem ez a szakterülete.

– Valóban. Ipari törlőkendő gyártással foglalkozom most már több, mint 20 éve, de éppen ezért éreztük úgy a munkatársaimmal együtt, hogy kell egy kis vérfrissítés. Én gyerekként verseny-gokartoztam, és több kolléga is „benzin vérű”, így örömmel vetették bele magukat a plusz munkába. Egyébként nagyon jó a vonzáskörzet, közel a Balaton, Budapest, Tatabánya, Székesfehérvár. Horváth Sándor polgármestertől sok segítséget kaptunk, segített például a helyszín kiválasztásában is, szóval abszolút támogatott minket a döntésünkben.

Milyen technikai jellemzői lesznek a pályának?

– Alapvetően ez egy gokartpálya, de a nyomvonala és a belső struktúrája nemcsak gokartozásra alkalmas, hanem motoros tanfolyamok lebonyolítására is megfelelő. Igazi versenyzői szemmel és tapasztalattal lett kidolgozva, ahol a kalandvágyó amatőrök is egy időre igazi versenyzőnek érezhetik majd magukat.

Milyen infrastruktúrával terveznek?

– Lesz egy tíz helyes garázsunk, így lehetőség lesz helyet bérelni azoknak, akik a gépüket nem szeretnék minden alkalommal magukkal vinni. Lesz konferenciatermünk, éppen az elméleti oktatások, képzések megtartásának céljából. Van ebédlő is, a meleg konyhát viszont a közeli pizzéria fogja nekünk szolgáltatni. Szeparált női és férfi mosdó, zuhanyzóval és öltözővel, ez úgy gondolom alapvető. Gondoltunk a mozgássérültekre is, számukra is külön mellékhelyiséget alakítottunk ki.

Mennyire átadás-kész a terület, leszámítva persze a vírust?

– Nagyjából 75 százaléknál vagyunk. A tereprendezés van még hátra, rázókövek kialakítása és a kopóréteg felhelyezése. Az épületbe most vezetik be a villanyt és a vizet. Már csak simítások vannak, a nagyján már túl vagyunk.