A Dunaújváros környéki településeken is nagy gond az illegális hulladék

Július 1-jén lép életbe a klíma- és természetvédelmi akcióterv első pontja, amelyről Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében is szólt. E szerint megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását. Ennek a kérdéskörnek jártunk utána a környező településeken.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára ezzel kapcsolatban a köztévén elmondta: ahhoz, hogy Magyarország tisztább, rendezettebb ország képét mutassa, fel kell számolni az illegális hulladéklerakatokat és meg kell szüntetni az újratermelődésüket. Kiemelte, hogy meg kell vizsgálni, mely szabályokat kell módosítani ahhoz, hogy a hulladék illegális elhelyezése ellen még határozottabban és eredményesebben lehessen fellépni. Felállítanak egy új hulladékgazdálkodási hatóságot, amelynek az lesz a feladata, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzen, ehhez minden jogkört megkap, ami az eredményes működéséhez szükséges.

Az államtitkár szólt arról is, hogy vizsgálják a büntetési tételek szigorításának lehetőségét is. Szemetelni, illegális hulladékot lerakni most is tilos; ha kiderül, ki tette, a hulladékot az elkövető költségére kell elszállítani. Az államtitkár aláhúzta, hogy van felelőssége az ingatlan tulajdonosának, ke­zelőjének és az önkormányzatoknak is.

Mezőfalva

Az illegális szemétlerakással kapcsolatban Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere kiemelte, hogy az ilyen módon elhelyezett hulladékért annak a tulajdonosa felel, ahova azt elhelyezték, annak eltüntetése nem önkormányzati feladat. Kiemelte, hogy Mezőfalván mindent megtesznek a klímavédelemért, zöldenergiát hasznosítanak az önkormányzati tulajdonú épületekben, hogy azok energiaellátása takarékos és környezetbarát legyen. Napelemet, biokazánt használnak, az iskolát biotermikus energiával látják el.

Véleménye szerint ez a környezettudatos jövő alapja, de üdvözli a kormány kezdeményezését az illegális szemétlerakás felszámolására, bár szerinte leginkább az emberek szemléletmódváltására lenne szükség, ez a probléma ugyanis nem szociális helyzet függvénye, hanem emberi hozzáállás kérdése. Mezőfalva csatlakozott a Magyar Közút útszéli szemétszedési akciójához, továbbá az országos Te szedd! akcióban is részt vettek a helyi polgárőrség koordinálásával. Felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, hogy felderítsék, kik tesznek le illegális hulladékot a településhez tartozó területeken, és szankcionálják azt. Véleménye szerint sok esetben a lerakott hulladék nem is Mezőfalváról származik, hanem azt úgy szállítják oda.

Baracs

Várai Róbert, Baracs polgármestere arról számolt be lapunknak, hogy a település környéki erdőkben harapózott el leginkább az illegális hulladéklerakás. Ez – mint mondta – a terület jellegénél fogva nem látványos, mert a fák takarják a területet, de nagyon súlyos probléma. Az önkormányzat mindent megtesz ennek felszámolásáért, csakúgy, mint a két jelentős települési út melletti terület megtisztításáért. Erre önkéntes alapon szerveződik meg a lakosság már tizenöt éve, és egy-egy alkalommal több mint harminc köbméter szemetet gyűjtenek össze. Üdvözli a kormány kezdeményezését, reméli, hogy anyagi forrásokat is juttatnak majd ennek a problémának a felszámolására, mert – mint mondta – az önkormányzat nem tudja a közösség pénzéből finanszírozni azt, hogy a magánterületeken elhelyezett hulladékot elszállíttassa. Továbbá pénz kellene ahhoz is, hogy mezőőri szolgálatot tudjon működtetni, illetve térfigyelő kamerákat elhelyezni az illegális szemétlerakás meg­fékezésére.

Kulcs

Jobb Gyula polgármester is azt mondta, hogy településüket érinti ez a probléma. Kulcs elhagyatottabb részeit szemelik ki maguknak az illegális hulladékot lerakók. De – mint kiemelte – Kulcson jó a lakóközösség, figyelnek a tisztaságra, sokszor a szemetet a lakók maguk szedik össze és hordják el önerőből. Rendszeresen szedik a szemetet kis közösségekbe tömörülve is, majd az így összegyűlt hulladék elszállítására felkérik az önkormányzatot, amely ezen kérésnek rendre eleget is tesz. Minden évben van egy nagy szemétszedési akció Kulcson, amikor két-háromszázan szedik a szemetet. Ilyenkor kitakarítják a Kulcsot Rácalmással összekötő út menti területeket is. A polgármester üdvözölte a miniszterelnök és a kormány klíma- és környezetvédelmi akciótervét, amelyet szükséges lépésnek tart.