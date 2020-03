A gyorstesztekkel futhatunk a teljes bizonytalanság felé

Székesfehérváron is hasonlóan történik, valószínűleg jó szándékkal emlegetnek olyan műszereket, amelyekkel egy órán belül teszteket lehet elvégezni. Szigli István független fehérvári képviselő írta meg közösségi oldalán, hogy a gyöngyösiek egy QLA Star-DX Analízer készüléket szeretnének beszerezni, melynek értéke 25 millió forint körül van.

Ha belegondolunk, ez nem is sok egy olyan város költségvetésében, mint Székesfehérvár. Ugyanakkor Szigli István is elismerte, hogy a kockázati tényező szerinte is elég magas. A Feol szakemberektől tudta meg, hogy ezek a gyors tesztelő berendezések – amilyen a megyénkben, Martonvásáron is van – nyolc (!) százalékos hibakóddal dolgoznak a koronavírus esetében. Egyes ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy még mindig jobb az ilyen arányú hiba, mint ha semmint sem tesznek. Érzelmi szempontból elfogadható ez a hozzáállás, mert a segítség szándéka vezérli őket is, de ennél súlyosabb helyzetről van szó.

Gondoljunk bele, minden 100 koronavírussal fertőzött emberből 8 főnél negatív tesztet ad ki a gyorsteszt!

Ez a nyolc fő meg lesz győződve arról, hogy egészséges, nem fertőző, és az „igazolással” a kezében szalad nagypapát meglátogatni, mert hiszen semmi baja sincs. Az így elszabadult nyolc százalékok garantálnák a teljes káoszt! Ezzel a nyolc százalékkal sokkal nagyobb hibát követünk el, mint ha semmit nem tennénk, mert a biztonság érzetét kelti a tömegekben.

Magyarországon három olyan orvosi laboratórium van, ahol száz százalékosan ki tudják szűrni, hogy valaki fertőzött vagy sem. Igaz, ez az utóbbi vizsgálat két napot vesz igénybe, de biztos. A virológus szakemberek határozottan állítják, nemhogy a 8 százalék, de az 1 százalék hibakód is sok!

Információink szerint a Pécsi Tudományegyetemen 2016 júliusában adták át azt a magas biológiai biztonsági szintű virológiai laboratóriumot, amelynek kialakítását 120,21 millió forinttal támogatta az EU. A BSL–4 szintű virológiai kutatólaboratórium Közép-Európa legmodernebb kutatási egysége. Ha Székesfehérvár komolyan gondolná a tesztek elvégzésének lehetőségét helyben, akkor legalább 120 millió forintról kellene indulniuk, és a szükséges infrastruktúráról még nem beszéltünk.

Nem olyan időket élünk, amikor hibázhatunk. Valószínűleg meg kell maradnunk amellett, hogy az operatív törzsön keresztül juttatják el a mintákat tesztelésre, és két nap múlva ismerik meg az eredményt, de legalább pontosan. Egy új virológiai laboratóriumi beruházás ideje hosszabb annál, semhogy érdemes lenne belevágni, hacsak nem a távolabbi jövőben gondolkoznak.