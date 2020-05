A gyakorlati vizsgák sem a szokott módon zajlanak Fehérváron

Ahogy arról múlt hét csütörtöki számunkban beszámoltunk, zajlanak a szakmai vizsgák a középiskolákban, bár a helyzetre tekintettel mindenhol kívánt némi átgondolást, újraszervezést a kivitelezés.

Háromágyas kórteremben végstádiumos beteg ágyánál áll az ápoló, akinek egy sebet kell átkötöznie a rossz állapotú férfi hátán. Miután a kiskocsira összekészítette a szükséges eszközöket, hozzálát a kötéscseréhez, közben magyarázza mit, miért csinál. A vizsgabizottság elnöke figyel, időnként belekérdez a folyamatba, de kedves, segítőkész. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolájában kezdte lapunk hétfő délelőtti körútját, hogy bepillantson a hét elején zajló szakmai vizsgákba. Az „Egészségügyiben” tegnap a felnőtt ápolók gyakorlati vizsgáját tartották.

A 3. emeleti tanteremből kórterem vált: 3 kórházi ágyon két beteg várta, hogy a jelölt által húzott tételben szereplő problémáját kezeljék. Pontosan úgy, ahogy az a való életben is történne. Soósné Zuck Annamária már túlesett a vizsgán, amikor megérkeztünk. Kérdésünkre elmondta, eredetileg is a Bugátban végzett, majd az elmúlt éveket végig az egészségügyben töltötte. Jelenleg Sárbogárdon a reformátusok idősek otthonában dolgozik, ahol hamarosan átveszi a nyugdíjba vonuló főnővér helyét.

Kötelező fertőtlenítés

Következő állomásunk a Jáky, ahol mindjárt a portán megkérnek minket, fertőtlenítsünk kezet. Az épületben éppen az esti képzésben részt vevő felnőtt vasútépítés fenntartó, illetve magasépítő technikusok, valamint a földmérők vegyesen vizsgáznak. Csepcsényi Lajosné, gyakorlati oktatásvezető elmondja, a helyzetre való tekintettel az idén minden olyan gyakorlati feladatot kivettek a vizsgasorból, amelyhez páros, vagy csoportos feladatvégzésre lett volna szükség. Így a gyakorlati vizsga ezúttal íróasztal vagy számítógép mellett zajlott. Olyan eszközöket, amelyek egy nap akár több diák kezében is megfordulnának, nem használtak. Kovács Péter igazgató büszkén tette azt is hozzá, hogy a most vizsgázó földmérő technikusok az iskola első ilyen osztályának a tanulói és a Jákyn kívül mindössze 5 olyan középiskola működik az országban, ahol földmérőket képeznek.

Emelt szinten

A Széchenyiben mindeközben a délelőtt folyamán emeltszintű informatika vizsgát tartottak, ám miután az idén már kötelezően előírták a felsőfokú felvételikhez az emelt szintű érettségit, ezért a korábbi létszámot jóval túlszárnyalva, 220 megyei diák adott számot informatika tudásáról az iskola falai között. Ez számít az országban a legnagyobb létszámú emelt szintű informatika vizsgának, tudtuk meg Horváth Lajos Zoltán, igazgatótól. Annak érdekében, hogy az iskola biztosítani tudja a megfelelő biztonsági előírásokat, 9 tantermet kellett informatika teremmé alakítani, sőt a vizsgában résztvevő gépeket is megfelelően fel kellett készíteni. Mindezt ráadásul viszonylag rövid idő alatt, hiszen csak néhány hetük volt arra, hogy mindennel elkészüljenek, ami nagy kihívást jelentett az intézmény számára. Szerencsére délután már látszott, minden rendben lezajlott.

Elképzelt ételek

A Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában hétfőn a szakácstanulók gyakorlati vizsgája zajlott. Mivel az előírások miatt a főzést helyben nem tudták kivitelezni, a végzős, 17–19 éves diákoknak portfóliót kellett készíteniük, valamint az iskolában a gyakorlati tételek egyikét-másikát – mind egy-egy teljes menüsort foglalt magában – kellett részletesen leírniuk.

Ételt otthon készítettek: a fázisokat lefényképezték, a fotókhoz kommentárokat fűztek, s természetesen a végeredményt is megmutatták az így összeállított dokumentumban. Emellett egy híres szakács munkásságát mutatták be a vizsga részeként. A bizottság ezt a komplex beadványt értékelte – tudtuk meg Zelei Eszter igazgatótól. Ahogyan azt is tőle tudjuk: a gyakorlati vizsga hétfőn és kedden, két napon át zajlik az iskolában azért, hogy az ne nyúljon hosszúra, s hogy minél kevesebben találkozzanak egymással. A központi, teljes szakmacsoportot érintő írásbelit május 29-én tartják, mintegy százöt fő részvételével, 11 teremben. A bizonyítványt, egy szál virágot és a tarisznyát egy előre megbeszélt időpontban vehetik majd át a tanulók.