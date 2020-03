A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház több, lakosságot érintő intézkedést vezetett be

RENDELŐINTÉZETI, SZAKRENDELŐI ELLÁTÁS

Az intézmény tájékoztatója szerint a kórház rendelőintézetében átmenetileg megszűnnek a tervezhető, nem sürgős ellátások. Továbbra is elvégzik azonban az akut ellátást és mindazon ellátási formákat, melyek halasztása akár középtávon is egészségkárosodást eredményezhet. A dunaújvárosi kórház szakrendelései és ambulanciái is minimalizálják tevékenységüket, csak az akut eseteket, illetve azokat a kontroll vizsgálatokat végzik el, amelyek halasztása hátrányos egészségügyi következményekkel járhat.

OSZTÁLYOK, SZŰRÉSEK, DIAGNOSZTIKA

A járóbeteg-tevékenységeket a rendelőintézetben végzik, ez alól kivételt képez a sürgősségi ambulancia, a traumatológiai sürgősségi ambulancia, az urológia, a kardiológia, a gasztroenterológia, a pszichiátria, a röntgen, CT és ultrahang diagnosztika, melyek az eddigi helyükön működnek. Az EKG a rendelőintézet félemeletén fog működni. A bőrgyógyászati ellátás csütörtöki napokra korlátozódik. A tüdőszűrés és más szűrési tevékenység szünetel, a pulmonológiai szakrendelés azonban működik. Ezek az ellátási formák is hangsúlyozottan csak sürgősségi eseteket fogadnak.

Egyes fekvőbeteg-osztályokat a kórházban összevonnak, hogy a felszabaduló helyeken infektológiai ellátást végezhessenek. A mozgásszervi rehabilitáció nappali ellátását leállítják, az osztályra új beteget nem vesznek fel. A gégészet a szemészeti osztállyal közösen a IV/A. szárnyon fog működni. Az általános sebészet összevontan egy szárnyon működik. A neurológia a „D” szárny egyik oldalára költözik, a másik oldalt kijelölték másodlagos intenzív ellátásra. A belgyógyászat az I/D. és a II/A. szárnyon működik. Az I/A. és a II/B. szárnyon jelenleg infektológiai ellátásra fenntartott hely.

SÜRGŐSSÉGI

A Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztályán jelenleg tilos az átjárás. A sürgősségi és az infektológiai osztályra belépő betegek azonnal sebészi maszkot kapnak. A kórház tájékoztatása szerint a helyi katasztrófavédelemmel felvették a kapcsolatot, a közeljövőben a kórház sürgősségi betegfelvétele egy előszűrő sátoron keresztül valósul meg, ahol célzott kérdések és néhány egyszerű alapvizsgálat (testhő, szívfrekvencia, oxigén telítettség mérés) után megfelelő helyre irányítják a beteget.

BELÉPÉSI PONTOK

A kórházi főépületbe kizárólag a sürgősségi bejáratokon keresztül juthatnak a betegek (a híd alatti, illetve az új blokk bejárata és pszichiátria). Az aulai (hídon keresztüli) bejárást megszüntetik.

A kórház kérése az ellátási körzethez tartozó betegekhez az, hogy „Mind a személyzet, mind a pácienseink közös érdeke, hogy a koronavírus fertőzés terjedését megállítsuk, az ellátó személyzet a várható esetszám növekedés idején is rendelkezésre tudjon állni, ezért nyomatékosan kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe a Kórház-Rendelőintézet szolgáltatásait.”