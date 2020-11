Trendekkel vagy anélkül?

Vannak, akik rendszeresen nyomon követik, míg mások talán azt sem tudják, hogy létezik ilyesmi. A lakberendezési trendek évről évre alakíthatják az otthonok belső tereit, de vajon érdemes ezeket folyamatosan figyelembe venni és alkalmazni? Míg egyszer a fényes felületek uralják a trendeket, addig a következő évben lehet, hogy a matt árnyalatok dominálnak majd. Ugyanez igaz a színekre is: bizonyos években az erőteljes tónusok és a markáns, tekinteteket vonzó árnyalatok számítanak divatosnak, máskor pedig a természetesség uralja a palettát és a trendszakértők javaslata szerint a fehér és a natúr színek a befutók.

Természetesen ezen trendek nyomon követése rengeteg időt és energiát igényel – vagy egy lakberendezőt, aki állandóan a rendelkezésünkre áll –, és a kivitelezés anyagi vonzata sem elhanyagolható tényező.

A trendkövetés mellett vagy ellen most nem kívánunk állást foglalni, azonban azt kijelenthetjük, hogy az aktualitásoknak százszázalékosan megfelelni nem lehet, és talán nem is érdemes. Hiszen ha az otthonunkra gondolunk, az a legfontosabb, hogy egy olyan lakás jelenjen meg a lelki szemeink előtt, ahová szívesen megyünk haza a nap végén, ahol be tudunk kuckózni egy bögre forró tea mellé a legkényelmesebb fotelünkbe, függetlenül attól, hogy annak anyaga és színvilága megfelel-e az éppen aktuális divatirányzatnak.

Ettől függetlenül persze nem baj, ha tisztában vagyunk a divatvilág ezen szegmensének alakulásával, hiszen anélkül is becsempészhetünk néhány aktuálisan trendi darabot az otthonunkba, hogy ahhoz fel kelljen bontani még a burkolatokat is. Az asztalterítőn, a függönyön vagy éppen a díszpárnák huzatain keresztül viszonylag könnyen és költséghatékonyan követhetjük a trendeket. Ezekből beszerezhetünk egy-egy újabb darabot akár az évszakok váltakozásával is, így a változatosság is kellően gyönyörködtethet minket és az otthonunk is felfrissülhet.

A lényeg mégis az, hogy mi komfortosan érezzük magunkat a saját környezetünkben, függetlenül attól, hogy a falak színe divatos-e vagy sem.