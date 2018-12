Tényleg sportból mászom a falra

Szerencsésnek mondhatom magamat, mert már megtaláltam azt a szabadidős tevékenységet, amit szívvel-lélekkel tudok csinálni. Ez a sport pedig nem más, mint a falmászás.

A mászás az egyik legősibb sport. Már az ősember is, tudatlanul ugyan, de mászott (sziklára, fára) élelemszerzés céljából. A ma ismert sziklamászás azonban nem is olyan régen, néhány évtizede alakult ki. A sziklamászást nagyban befolyásolja az időjárás, ezért ki kellett találni egy módszert, hogy télen, illetve esős időben is lehessen mászni. Tehát a falmászás a sziklamászás beltéri változata. Az egyik legnagyobb bizonyítéka az elterjedésének, hogy 2020-ban olimpiai sportág lesz.

Hat éve mászom falat, és ez alatt az idő alatt azt vettem észre, hogy egy család alakult ki a mászóteremben. És én pont ezt szeretem benne…! Nincsen sok ember, mindenki ismer mindenkit, és mindenki jóban van a másikkal. Az edzők fiatalok, nagyon jó humorérzékük van, és mindegyiküknek megvan a saját maga stílusa, amitől egyedi lesz. Rendszeresen szerveznek mászótúrákat Budapestre és más városba, valamint Fehérvár kisebb termeibe. De a mászáson kívül is invitálnak programokra, például minden évben körbebiciklizzük a Velencei-tavat. Egy szó mint száz… Semmiért sem cserélném ezt el!

Németh Virág, Neubauer Eliza 9. Ny

Kodolányi gimnázium, Székesfehérvár

