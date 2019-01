Mert segíteni nagyon jó!

Körülbelül egy éve a közösségi oldalon szerveződött meg a Madárlátta nevű zárt csoport, ahova az érdekeltek meghívás alapján bekerülhetnek Lehelné Eszter néni megkeresésével.

Ez a szervezet már majdnem 80 taggal rendelkezik, akik közül öten-hatan nap mint nap aktívan részt vesznek a kihelyezett ételdoboz működtetésében. Naponta kétszer hideg élelemmel, szendvicsekkel, nyá­ron üdítővel, télen meleg teával töltik fel. Ehhez a megmozduláshoz már egy pékség is csatlakozott, ők minden reggel kenyeret és péksüteményt adományoznak. Természetesen bárki név nélkül is tehet ételt, konzervet, gyümölcsöt a dobozba. A csoport önerőből működik, pénzbeli támogatást nem fogadnak el, de szívesen veszik, ha bárki segítő kezét nyújtja ebben a téli hideg időben. Mi is a családommal a megmaradt ételeket szeretettel adjuk oda. Remélem, arra ösztönöztem pár embert írásommal, hogy segítsen a nehéz helyzetben lévőknek.

Vezető képünk archív felvétel, illusztrációként szolgál!

HIRDETÉS HIRDETÉS

Markó Levente 12/F

Széchenyi szakgimnázium, Székesfehérvár

HIRDETÉS HIRDETÉS