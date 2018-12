Megszületett a megújult stadionunk első gólja

Múlt szerdán este hosszú várakozás után végre megnyitotta kapuit Székesfehérvár új, felújított stadionja a Vidi szurkolói számára is. A Sóstói Stadion (mostani nevén már MOL Aréna Sóstó) átépítése még két éve kezdődött, és ugyan edzéseket, valamint koncertet is rendeztek már benne, a hivatalos megnyitót még csak most tartották meg.

A közönség szórakoztatására meghívták a félig helyi Wellhello zenekart (Fluor Tomi ugyanis itt született és iskolába is ide járt), a meccs előtt Pixa is fellépett, aki szintén fehérvári születésű. A legnagyobb sikert azonban a táncosok produkciója aratta. Elsőként egy balett koreográfi át adtak elő, de sajnos ezt nem minden szektorból lehetett jól látni, így én sem tudom elmondani, mit is tekinthettünk meg. A következő produkció viszont nagyon látványos és mindenképpen avatóhoz méltó volt: a Fehérváron működő

táncegyesületek tagjai közül közel 400-an adták elő táncukat a The Greatest Showman című musical zenéjére. Az építmény sötétbe burkolózott, és az előadók kezére erősített fények játéka így lett igazán hatásos.

Folytatásként egy nagyszabású 3D eff ektekkel ellátott videót vetítettek a pályára, amiben a Vidi emlékezetes pillanatairól emlékeztek meg. Ez hallhatóan mindenkinek nagyon tetszett, volt, aki azt is megjegyezte, hogy ez többet ért, mint maga a foci.

Hét órakor kezdődött a legjobban várt rész, a meccs. A Vidi most az Újpest FC ellen játszott. Mind a vendégszektor, mind a stadion többi része teljesen tele volt, talán a VIP-résztől eltekintve. Maga a meccs szerintem nem sok mindenkit kötött le. Szabadrúgásokból és esésekből bőven akadt, de igazából elégedett szurkoló tömeget nehéz lett volna találni a szinte már hihetetlen hibák miatt. Akadt olyan játékos, aki még az üres kapuba sem tudott gólt rúgni. Voltak olyanok is, akik inkább egyedül játszottak, semmint a csapattagjaikkal, és így folyamatosan eladták a labdát. Az Újpest támogatói ugyan nagyon hangosan biztatták csapatukat, bármi történt is, mégis inkább arról fogunk rájuk emlékezni, ahogyan összeverekedtek a bent petárdázó társukat kikísérni próbáló biztonsági őrökkel. Alapvetően az egész eseményen látszott, hogy hiába minden felszólítás, a legtöbben nem igazán tudnak sportszerűen szurkolni és nem egymás torkának ugrani.

A vendégek minden próbálkozása ellenére is, a vezető gólt az 58. percben a Vidi csapatkapitánya, Juhász Roland szerezte meg. Ezzel a stadion legelső góljával és az első győzelemmel is a hazai csapat büszkélkedhet, hiszen végül 1-0-s eredménnyel zárult a mérkőzés.

Nekem ez volt az első meccs, amit élőben néztem végig, és ugyan megerősített abban, hogy egyszer a kedvenc csapatom (a brit labdarúgó-válogatott) meccsére is el kell mennem, ha valami focit is látni szeretnék, mégis jó emlék marad bennem erről az estéről. A hangulat mindenképpen jó volt, hiszen remek beszólásokat lehetett hallani, és azért az egyetlenegy gólnak is természetesen mindenki nagyon örült. Távozáskor kaptunk egy kérdőívet a stadionról, aminek kitöltéséért automatikusan ajándékjegyet kapunk. Biztos vagyok benne, hogy néhány szurkolónak ehhez is akadna hozzáfűznivalója, de azért talán egy ingyen jegy ellenében lesz még kedvük benézni egy tavaszi Videoton-mérkőzésre a Puskás Akadémia ellen.

Oláh Adél, Tóparti gimnázium, Székesfehérvár

