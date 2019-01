Lukácsy József Európa-képe

Két évvel ezelőtt írtam többek között ezeket a sorokat Lukácsy József Agyfogyatkozás c. kötetével kapcsolatban: „…Nem ritka, hogy az igazi orvos a lelket gyógyítók közé soroltatik. S ha még író is az illető, akkor bizony egy Irgalom-féle regény is kikerülhet szellemi műhelyéből. S ha Lukácsy József nem is regényt adott közre, azt azért láthatjuk, hogy írásai mindenképpen a szellemi gyógyulást szolgálják. Akkor is, ha fájó gondolatokat fogalmaz meg, akkor is, ha nem tetszhet mindenkinek, amiről szól. Abban biztosak lehetünk, hogy jó szándékát el nem vitathatjuk.”

Most is vállalom ezeket a mondatokat. Most, amikor kezünkbe vehettük a szerző kötetét ezzel a címmel: Milyen Európát akarunk? A kérdés persze költői, hiszen akik ismerik Lukácsy dr. szellemiségét, azok sejthetik a választ. Egy vele lefolytatott esten Márai Sándor 1939-es írását idéztem, nem véletlenül. A jeles magyar író akkor, a második világháború kirobbanásának pillanatában írta le az általa oly annyira szeretett Európáról, a barbárság kitörésének idején. Többek között ezt: „…jó hazafiak akkor vagyunk, ha mindazt, ami hazánk egyéni, nemzeti sajátja és értéke, be tudjuk illeszteni az európai szolidaritás magasabb összhangjába…" Tehát: így lehet együtt magyarság (és a szó itt behelyettesíthető) és európaiság vagy éppen az egyetemesség. A nemzeti sajátosságok és a tágabb körök világa, de azt is láthatjuk, hogy ennek a viszonynak mindkét fél oldaláról fontosnak kell lennie. Azt hiszem, mindezek szinkronban vannak Lukácsy József mai látleletével, Európa-felfogásával. Akkor is, ha remélhetőleg nem háború vár ránk, de naponként érzékelhetjük a válság jeleit. Szerzőnk pedig folyamatosan szól és aggódik a kontinens jövőjéért, ahogy szokta mondani és írni: gyerekeink és unokáink jövőjéért. A legfőbb érték e felfogás szerint a kereszténység valódi értékrendje, akkor is, ha olvasunk egyházat bíráló szavakat is néhány írásban. Például arról, hogy a reformáció emlékévét sem használták ki eléggé azok, akiknek pedig ez dolguk lett volna. Azt pedig én teszem hozzá, hogy amikor a „keresztény Európáról" beszélünk, átgondoljuk-e valójában, hogy igaz-e ez a jelzős szókapcsolat. Vajon nem egy álomról szólunk inkább?… A kötetben időrendben olvashatók a különféle műfajú írások. Külön-külön megjelentek már újságokban és folyóiratokban, s ily módon nyomon követhető a szerző világában lezajlott folyamat, az elmúlt néhány esztendő termése. Közben bepillantást nyerünk az erdélyi származás és vonzódás pillanataiba, például a Búcsú az egyetemi évektől cím alatt megjelent 1983-as szöveggel. Vannak egyéb alkalmi írások is, ám kapunk egy válogatást az irodalom tárgyköréből is. Természetesen ebben szerepet játszik Lukácsy Józsefnek a Vörösmarty Társaságban betöltött szerepe, hiszen egy ideje ő az alelnöke ennek a közösségnek, és ebben a minőségében egyre aktívabb résztvevője a regionális irodalmi életnek. Talán éppen ezért tartom legmaradandóbbnak azokat az írásait, amelyek az irodalomról szólnak. Akkor is, ha vallja: a magyar irodalom értékválsággal (is) küzd, ám éppen ezen viszonyok közepette látja biztatónak szűkebb hazánk helyzetét. Számára sok érvényes életművet építő költő és író él errefelé. Közülük a legalaposabban és igen szellemesen Heiter Tamás Fehéregyensúly című verseskötetét méltatja, miközben több szellemi kitérőt is tesz. Többek között ezt írja: „..Nemcsak nyelvezete, stílusjegyei és szerkezeti sajátosságai okán, hanem spirituális tartalmai miatt is eleget tesz a legkényesebb esztétikai követelményeknek…" Tegyük hozzá, hogy Heiter Tamás szellemi műhelyében mostanában prózai munkák készülnek, és valamennyien kíváncsian várjuk az eredményt. Hasonlóan értékesek azok az írások, amelyek a Vörösmarty Társaság antológiáit veszik számba, fölmutatván a valós értékeket. Itt Lukácsy ízlésének és érzékenységének példás következményeivel találkozik az olvasó. (Akiknek még ma is van emberi arcuk, Költészet vagy gender-arcú társadalom.) S miközben értékeli a kötetekben szereplő szerzőket, folyton-folyton ki is tekint, és szélesebb aspektusból vizsgálódik. Az Évek vagy napok? című fehérvári antológia kapcsán például ezt olvashatjuk: „…Változatos azon gondolatok, élmények vagy fájdalmas tapasztalatok tárháza, amelyek szerzőinket írásra késztették. …Kivétel nélkül mindenikükre jellemző a kiérlelt gondolat és színvonalas, míves költői nyelvezet…." S a méltatott szerzők: P. Maklári Éva, Bobory Zoltán, László Zsolt, Káldi Zoltán, Hady Nikolett, Marko Strojko, Balajthy Ferenc, Szegedi Kovács György, Pálfalvi András, Saitos Lajos, Németh J. Attila, Prax Levente, Gál Csaba, Bartal Klári és Heiter Tamás. Sokszínű névsor, megannyi különböző hangnem és stílus. Valóban jó érzés, hogy ennyi szépíró él közöttünk! Mint ahogy igen fontosak a kötetben föllelhető búcsúszövegek, nekrológok is. A szülők elvesztése mellett olyan, a közelmúltban eltávozott kiválóságok méltatása, mint Kallós Zoltán, Csoóri Sándor, Kányádi Sándor, vagy éppen a jóbarát Ferenczy Géza. A személyességet és a valódi értékteremtés fontosságát egyaránt fontos hangsúlyoznunk mindezekkel kapcsolatban. Természetesen a bemutatott alkotók életpályája mércét is jelent Lukácsy József számára. Ezért is tarthatjuk jeles olvasmánynak ezt a kötetet. (Vörösmarty Társaság, 2018)