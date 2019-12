Lehet, de nem szabad

Nyáron a morzsalékot összefogó, olvadt aszfalt krémjébe könnyedén belevájnak a könnyűfém tárcsákra feszített „peres” gumiabroncsok, így szinte összenő az útpálya és a vulkanizált köpeny.

Minél jobban nyomjuk a gázt, annál inkább letapad a kocsi az útra. Nagy sebességgel beeshetünk egy komolyabb kanyarba is. Ha az ív közepén gázt adunk, az úton maradhatunk akkor is, ha kilinccsel előre jön ki a kocsi a kanyarból. De nemcsak menni kell, hanem – bármilyen elszomorító – megállni is. A meleg évszakok ebben is barátai az erőgépekkel közlekedőknek, mert nagy biztonsággal lehet megzabolázni a járművekben tomboló szilaj energiákat a meleg aszfalton gördülő nyári gumikkal. Természetesen a fent említettek a közlekedési szabályok betartása mellett képzelhetők el, hiszen évtizedek tapasztalatai és statisztikái alapján alakították ki őket a szakemberek, védve a közlekedő személyeket és járműveket a sérüléstől. Tavasztól őszig tehát könynyedén kihasználhatjuk a megengedett sebességet, legyen az lakott területen kívül vagy éppen belül. A tél beálltával azonban csak abroncsot cserélünk, táblákat nem, így a megengedett sebesség pontosan annyi, mint nyáron volt. Ha egy útszakasz lakott területen kívül esik, és tábla külön nem korlátoz minket, ugyanúgy kilencvennel mehetünk, akár még egy veszélyes kacskaringóban is, mert lehet. De nem mindig szabad, csak azért, mert lehet. A téli utak csalókák, akkor is csúszhatnak, ha feketék, mint a szén. Gondoljunk a mögöttünk ülő vagy otthon ránk váró családunkra, és az ő kedvükért az útviszonyoknak megfelelően válasszunk sebességet!