Két külön világ a zene ünnepén: kamarakórus és jazz

„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai művek, hanem… utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói…”

Yehudi Menuhin többek között ezeket a szavakat mondta 1975. október 1-én Torontóban, és azóta ez a nap a zene világnapja. A világ egyik legnagyobb hegedűművészének szövege elhangzott a múlt héten Fehérváron, a Hiemer-ház báltermében is, a Lovrek Károly vezette Comenius Kamarakórus koncertjén.

Nagy öröm volt ez az este a kórusművészetet kedvelők számára. Például azért, mert a nagyobb hírverést (méltán) kapott október 1-i, sportcsarnokbeli ünnepség után is rendeztek még a városban színvonalas, a Menuhin megálmodta ünnephez méltó eseményt. S azért is örülhettünk, mert az utóbbi időkben viszonylag ritkán hallunk a jeles karmester tevékenységéről. Pedig ismét nagyot alkotott! Jelenlegi munkahelyén, a Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskolában néhány évvel ezelőtt tanárokból és szülőkből megalakította a kamarakórust, amely azóta országos elismertségre tett szert. Lovrek Károly tehetsége évtizedek óta egyértelmű számomra, attól kezdve, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában föllendítette az ének-zene oktatást, vagy éppen alapvető változásokat hozott az akkoriban 12 évfolyamos Kodályban, s onnan Európa-szerte fontos fesztiválokra és versenyekre vitte diákjait. Megfordultak Kínában és Kanadában is.

Karcsi ahol megfordult, ott mindig nagy dolgok történtek. Miként most is. A múlt heti koncert újra minőséget jelentett. Arról nem is beszélve, hogy ősbemutatóra is sor került. Reményi Attila Erkel Ferenc-díjas zeneszerző – nem először – művet ajánlott Lovrek Károly kórusának. Ezúttal Berzsenyi Dániel legendás versére, A közelítő télre komponált nagy ívű megzenésítést, és ezt a Hiemer-házban hallottuk először. Kivételes és fölemelő perceket élhetett át a közönség. Mint ahogy más klasszikusok műveit is megcsodálhattuk a kórus kiváló előadásában: így az Öregek c. Weöres Sándor-verset Kodály Zoltán komponálásában vagy éppen Bartók Béla Négy szlovák népdalfeldolgozását. S a műsor – mint már annyiszor – Kodály Esti dalával ért véget. Közben nem szabadultam a több mint húszéves élménytől: akkor, 1997-ben az ének-zeneisek utolsó finnországi műsora után ennek a csodálatos műnek a hangulatával vágtunk neki az éjszakának hazafelé…

***

Menuhin tehát a jazzt is emlegette 1975-ben. És nem maradtunk jazz nélkül az idei ünnepen sem. A Szabadművelődés Házában a mostanában ugyancsak ritkábban szereplő Mits Jazz Band volt a vendég. Szálltak és szóltak a zenei futamok, a szólók: Mohai Tamás gitárral, Nagy János zongorával, Mits Marci szaxofonnal, Potesz Balázs dobbal, Kovács Gergő pedig basszusgitárral adta meg a hangulatot. S akik ismerik az együttest, talán meglepődnek a nevek olvasása közben. Igen, Mohai vendégként erősítette a zenekart, Horváth János helyett pedig most Nagy János zongorázott. Mégpedig mindketten fantasztikusan.

A közben komoly zenei pályát befutott szólógitáros neve jól ismert Fehérváron. Emlékszem, a nyolcvanas években együttesével, a Faxnival lépett föl akkori munkahelyemen, a Jáky József Szakközépiskolában, amely iskola neki az alma matert jelentette, hiszen korábban ott tanult. Fergeteges volt az a koncert, és most, jó három évtizeddel később ugyancsak elbűvölte a zeneértőket és a magamfajta laikusokat is. Két és fél évvel ezelőtt Silye Sándornak mondta a Fejér Megyei Hírlapban: „…Most zenei öttusázóvá lettem: gitározok, énekelek, zenét szerzek, szöveget írok, s mindezt elő is adom. Visszatértem Tinódi Lantos Sebestyén, John Lennon, Bob Dylan speciális előadásmódjához…”

És essék néhány szó egy fantasztikus zongoristáról, Nagy Jánosról is! Prágai, szlovákiai és szegedi fellépése után jött Fehérvárra, ahol egyébként otthonosan mozog, hiszen 2011 óta a Kodolányi János Főiskola (újabban Egyetem) Művészeti Tanszékének tanára. Nem túlzás állítanunk, hogy világhírű művész, aki számtalan országban és számtalan nagyszerű zenésszel koncertezett már. Ugyanakkor egy érdekesség: hívő reformátusként egy budapesti gyülekezetben kántorkodott is. Publikált tankönyveket és tanulmányokat is a jazz tárgykörében. S most elbűvölte közönségét, és természetesen azonnal hozzáidomult a Mits Marci vezette együtteshez.

****

Kórus és jazz. Így lett teljesebb a fehérvári zeneünnep. Fontos érintkezési pontokkal, amelyek közül még egyet hadd említsek: a Mits Jazz Band vezetője annak idején ugyancsak Lovrek Károly tanítványa volt az ének-zeneiben. Az utak persze elágaztak, de a minőség megmaradt.