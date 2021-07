Jó reggelt, Fejér megye!

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér

Talán sokan szomorkodnak azon, hogy éppen most, július derekán, az oly régóta várt nyaralás zenitjén felhőkkel riogatnak a meteorológusok, és most kivételesen a mezőgazdászok sem a másik táborba tartoznak, ugyanis nekik meg az aratás utolsó, nagy hajrája miatt volt ideális a napokig tartó kánikula és az oly hosszúra nyúlt aszályos időszak. Ugyanakkor nemcsak a pillanat örömeire és hasznára szabad gondolni, hanem a jövőre is, márpedig a füvek kiégtek, a napraforgó pedig most kezdené a mindenkit megigéző virágtányérjait nyitni, de víz nélkül még a kukorica levele is csak besodródik. Persze az élet nem áll meg. Egy közeli építkezés törmelékkupacain sárga fű virított. Igaz, nem egy vaslábasban, de az jutott eszembe, hogy „a maga módján itt is megterít a kamatra gyötört, áldott anyaföld”.