Jegyzet a gólvonalról, avagy a Petry-Gulácsi-ügy

Áll a bál Gulácsi Péter és Petry Zsolt nyilatkozata miatt. Aki nem tudná: mindkét férfi nemzetközi szintű labdarúgókapus. Zsolt egy korábbi időszakban, Péter napjainkban.

Ezt ne hagyja ki! Ismét a kínai vakcinát támadja az oltásellenes baloldal

Gulácsi Péter, a lipcsei klub kapusa Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „Minden embernek joga van az egyenlőséghez. Ugyanúgy, ahogy minden gyereknek joga van boldog családban felnőni, alkossa a családot bármennyi, bármilyen nemű, bármilyen színű, bármilyen vallású ember. Én kiállok a szivárványos családok mellett! Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak!”

Magyarország és Lengyelország tavaly komoly vitában állt Brüsszellel, mindkét ország vétót jelentett be az EU következő hétéves költségvetésének elfogadása kapcsán. Végül aztán a vita elcsendesedett és a költségvetést is megszavazta a két ország. A Gulácsi-nyilatkozat nem sokkal ezután jelent meg. Nem hiszek az összeesküvés-elméletben, de nem tartom véletlennek, hogy Gulácsi Péter megszólalása mellett napfényre került Szájer József valódi énje is. A háttérben dolgozó emberek be akartak „mutatni” egy toleranciát hirdető embert: „Lám, köztetek is van szivárványos pasi!”

A képbe ezután jött be Petry Zsolt, a Hertha BSC kapusedzője, Dárdai Pál vezetőedző közvetlen munkatársa. Petry Zsoltot, amikor egy interjúban Gulácsi „kiállásáról” kérdezték, úgy fogalmazott: „a kapus liberális véleményével a magyar társadalom többsége nem ért egyet”.

– Én sportolóként – nyilatkozta Petry – az ő helyében a futballra koncentrálnék, és nem fogalmaznék meg semmilyen álláspontot közéleti, társadalompolitikai kérdésekben.

Petry szerint a sportolókat, magát Gulácsit is, azért szeretik, „mert bravúrral véd, vagy megfog egy tizenegyest, és magyar címerrel a szíve fölött szenzációs teljesítményt nyújt a kapuban. Teljesen felesleges ellenségeket szerezni egy-egy politikai megnyilvánulással, főleg nem egy Európa-klasszis kapusnak. Hogy mégis mi késztethette Pétert arra, hogy kiálljon a homoszexuális, transzvesztita és egyéb nemi identitású emberek mellett, nem tudom.”

A bomba ezután robbant: Petry Zsoltot a Hertha BSC kirúgta, mert állítólag homofób. Mi a tanulság? Németországban csak olyan vélemények (nyilatkozatok) jelenhetnek meg – következmények nélkül –, amelyek a fősodratú hatalommal egyetértenek. Azt, aki arra figyelmezteti kapustársát, sőt, nemzettársát, hogy ne foglalkozzon a politikával, hanem tegye a kapuban a dolgát, két lábbal kirúgják.

Ám van még egy tanulsága a történetnek: Németország bennünket szokott kioktatni demokráciából. Vajon őket – most mi – kioktathatjuk-e munkajogból?