Ha hallgattál volna…

Egy díjakkal is elismert, tapasztalt kollégánk azt mondta egyszer, hogy úgy kell írni, hogy azt az olvasó is megértse.

Be is tartjuk ezt az útmutatást, igaz, kissé tágabb értelmezést adunk a szavainak. Nem akarjuk feltétlenül kiszolgálni az olvasót, hanem hagyjuk, hogy maga jöjjön rá összefüggésekre, a felismerés örömével aranyozva be a napját. Ha kiszolgáljuk őt, elveszik a varázs. Olyan ez, mint amikor a galériában a festmény zöld ruhás nőt ábrázol kék sállal, és az a címe, hogy Zöld ruhás nő, kék sállal. Történt egyszer, hogy arról értekeztem, milyen sokfélék vagyunk az utakon, és hogy senki sem csak kerékpáros, motoros, autós vagy teherautósofőr, hanem mindenki ember, aki néha ezt, néha azt vezet, hajt, irányít, és emiatt lenne érdemes megértést tanúsítani másokkal szemben, mert bármikor cserélődhetnek a szerepek. A jegyzettel kapcsolatban többen megkerestek, hogy értették, és hogy valóban ritkán gondol bele ezekbe az ember, mert hajlamosak vagyunk olyan vezetővé válni, amilyen járművel vagyunk, és persze gyalogosként vagyunk a legharcosabb gyalogosok, amíg fel vagy be nem pattanunk valamire vagy valamibe. A kis fatornyos falum varrónői éppúgy megértették az üzenetet, mint egy közeli település vezetője, aki külön felhívott emiatt. Volt azonban egy távoli kolléga, egy közúti közlekedési kommunikációs referens, aki bár tudta, hogy valami lappang a háttérben, de nem sejtette. Ez a tehergépjármű- balesetkutató nem értette, hogy mit akarok közölni a jegyzettel. Sajnos mindig vannak olyanok, akik lemorzsolódnak, ez elkerülhetetlen.