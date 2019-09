Elment a borok kiváló ismerője

Hajdu Frigyes, a Velencei Szent Benedictus Borlovagrend elnök-nagymestere életének 71. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Mosonmagyaróváron nevelkedett, a középiskola sikeres elvégzése után itt végezte el az Agráregyetemet. Velencén, a Fejér Megyei Növényvédelmi Állomáson, mint karanténos kezdte munkáját. Később növénykórtannal foglalkozott, majd az Egyesült Államokban, a Minneapolisi Egyetemen a napraforgó betegségeit tanulmányozta, ami a doktori értekezése témája lett. Szakmai ismereteit folyamatosan bővítve talajtani szakmérnöki végzettséget szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Később egy közismert világcég egyik szakmai képviselőjeként dolgozott és országosan is elismert szakemberré vált. Családjával Velencén élt, itt ismerkedett meg a Szent Benedictus Borlovagrend tevékenységével, amelynek rendes tagjai sorába 2005-ben lépett be, a borlovagrend 2013-ban választotta meg elnök-nagymesternek, amely tisztséget haláláig betöltötte. Ebben a pozíciójában is derekasan helytállt, a borlovagrend elismertsége is jelentősen fejlődött. Több nyelven beszélt anyanyelvi szinten, így munkáját az MBOSZ Nemzetközi Bizottságának elnökhelyetteseként is kiválóan láthatta el. Kiváló munkáját a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége a PRO VINO Érdem-

éremmel ismerte el.

Emlékét örökké megőrizzük!

A Velencei Szent Benedictus Borlovagrend tagsága