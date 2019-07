Éljen a nyár, éljen a Balaton!

Vízpart, kánikula, tűző nap, felhőtlen kék ég. A Balaton vize a forrponthoz közelít, de még alkalmas arra, hogy habjaiban némileg hűsítse magát az ember.

Megközelítem a lépcsős lejárót, amelyen anyuka 3 gyermekkel „szöttyög”. Nem a gyerekek miatt, inkább maga nem tudja eldönteni, hogy megtegye-e a vízbe az utolsó lépést. Így aztán a gyerekek is ácsorognak, várnak az anyjukra. Mivel anyuka a lépcső jobb oldalán hezitál, egyik gyermek meg a balon nézelődik, megáll a sor. Telnek a percek, gyülekeznek az emberek a parton is, meg a vízben is. Apuka – de lehet, hogy inkább fiatal nagypapi – a lépcső alján, már bent a vízben bárgyún mosolyog. Néhány perc várakozás után kikerülöm az asszonykát, a gyermeket óvatosan átteszem mellé, és belegázolok a vízbe. Apuka-nagypapi felháborodottan rám szól: türelmesebbnek kellene ám lenni! Én az voltam, válaszolom, de nézze meg a felgyűlt sort. Meddig várjunk még? Szóváltás kerekedik, én igyekszem nyugodtan érvelni, míg apuka-nagypapi agresszíven mondja a magáét. Otthagyom. A férfi utoljára még utánam kiált: Pesti entellektüel! Ahogy anyám mondta egykor: Eltalálta! Szarva közt a tőgyét…

Ugyanaz a zsúfolt Balaton-­part. A büfében, ahol ebédelni tervezünk a férjemmel, letelepszünk egy szabad asztal egyik végére. Kicsivel odébb harmincas, jól szituált, gyermek nélküli pár készül leülni, ám mivel az asztalon ott vannak még az előző étkezők maradékai, üres tányérok egymás tetejébe halmozva, a láthatóan drága fürdőruhát, ékszereket és gondos sminket viselő hölgy megfogja a „stócot” és minden szó nélkül átrakja az asztalunk végébe. Nézek meglepetten, pár másodpercig nem is értem, mi történt. Aztán szépen megfogom a tányérokat, és visszaviszem. Odateszem egyenest a hölgyecske orra alá: Elnézést, de milyen megfontolásból tette ezt a mi asztalunkra? Öt méterrel odébb van a beadó ablak, ahova le lehet tenni a szennyes edényeket – mondom neki kedvesen. Már amennyire ez az adott helyzetben tőlem telik. A hölgy felpattan, felrántja a tányérokat, majd véresen megsértődve közli velem, hogy akkor majd ő visszaviszi, ha ez engem ennyire zavar. Az ő ujjáról nem esik le az aranygyűrű!

Még szerencse! Ahogy elnéztem, biztosan sokat bukott volna rajta.

