Ég és holdvilág – In memoriam Szigeti Lajos

Elment hát ő is. Életének 81. évében elhunyt Szabadhídvég szülötte és díszpolgára, Szigeti Lajos költő. Még megérhette tavalyi, kilencedik verseskötetének (Gyújtópontban) megjelenését, hála a Kaiser László vezette Hungarovox Kiadónak.

Amikor telefonon hívott az év végén, szó esett arról is, hogy majd rendezünk neki könyvbemutatót Fehérváron. Hiszen gyakran jött Pestről hozzánk, állandó vendége volt irodalmi estjeinknek. Utoljára a Vörösmarty-emlék­ülésen találkozhattunk vele a Városháza dísztermében szeptember végén. Akkor még nyíltak számára a kerti virágok… Legalábbis úgy tűnt, bár a múló évek nyomait nem tagadhattuk. Örülhetett egy kitüntetésnek is: megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

Szigeti Lajos költői világában különös hely illeti meg az eget, a fényt, a holdvilágot, a teremtett világ megannyi részletét. Ugyanakkor nem fordított hátat a társadalmi valóságnak sem, és kifejezte történelmi érzékenységét is. Olyan költő volt ő, aki az európai kultúra folytonosságában lelte meg helyét, és így szólt érvényes költői nyelven hozzánk. A szépséget kutatta mindenütt, a kozmoszban épp úgy, mint egy csendéletben. A kaktuszok közt épp úgy, mint a szerelemben, a nőiségben.

Az is jellemzi Szigeti műveit, hogy gyakran mintha nem is vers születne, hanem egy természettudományi megfigyelés lenne a szülő­erő. (Tudjuk, hajdanán ez az eljárás nem volt szokatlan.) Eszünkbe jut a József Attila-i tétel, vagyis, hogy a líra: logika. Másutt viszont az átlagon felüli érzékenység jellemzi Szigeti líráját, s mindez remek nyelvi és formai játékkal egyesül. Ezek az értékek megfigyelhetők utolsó verseskötetében is, melyhez nem kisebb tekintély, mint a nemzet művésze, a Kossuth-díjas költő, Ágh István írt előszót. Tőle idézem a következő szavakat: „…Magyar mivolta egyet jelent a családhoz való hűséggel, természettel való azonosulása az istenhittel. Mikor azt írja, „Nekünk kell a teremtést befejezni”, azt jelenti, hogy isteni vállalkozás számára a költészet. Ehhez fel kell nőni, nemcsak a tárgy komolysága, hanem művészi megvalósulása szerint is…”

Nem véletlen, hogy a kötet élén álló mottó a nagy angol költőtől, John Keatstől való:

„A Szép: igaz, s az Igaz: szép!” (Itt jegyzem meg, hogy Szigeti Lajos angoltanár volt a felsőoktatásban.) Itt is megfigyelhetjük ugyanakkor a kozmosz, a csillagvilág iránti érdeklődésének, a végtelen távlatoknak a hatását lírájára. Földközelben élt, de folyton kutatta az égi világot is. Álljon itt most, az akár búcsúnak is fölfogható, kötetzáró verse! „Még hányszor fordul / e fény-árnyék globus? / Csontlisztté őröl / isteni corpust. // Mind, amit színkép bont fel, / sugárhajtású porszem – // hírül adja: voltunk.”