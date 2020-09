Az ismerkedés öröme

Ebben a furcsán bizonytalan szeptemberben kezdte az első osztályt a hat és fél éves, aki könnyekkel küszködve indult 1-én reggel az iskola felé, vagyis a Nagy Ismeretlenbe. Mert hát mit tudhatta ő, mi vár rá ott, a kívülről és belülről ugyan már kissé ismerős falak között, ahol azonban olyan sok ismeretlen ember lesz, és ahol az eddig megszokott napi tevékenységek helyett valami egészen más következik.

Az átbőgött első reggel és annak megtapasztalása után, hogy mégsem lesz minden és mindenki olyan idegen, és nem kell rögtön leírni fejből az ábécét, a hat és fél éves másnap már boldogságtól kicsattanó mosollyal ült be a padba. Azóta is ez van, az „iskolába járási” kedv egyelőre töretlen. A korábban riasztó Nagy Ismeretlen most az újdonság erejével hat, a suli izgalmas tevékenységek központja, ráadásul remek találkozóhely. Igaz, pár napja csak szülő nélkül lehet bemenni, a táskában ott lapul a maszk, bizonyos helyzetekben óvatosabbnak kell lenni, nagyobb figyelemre van szükség, mégis, az ismerkedés, a felfedezés, az ismeretszerzés örömét a rendkívüli helyzet sem veheti el.

Mi, szülők is leginkább ennek, a gyerekek örömének tudunk most örülni az aggodalmak és a bizonytalanság közepette, miközben figyeljük és betartjuk a helyzettől függően változó szabályokat.

S közben reménykedünk, hogy minél rövidebb ideig marad ez így…