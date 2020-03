Alkalmazkodni kell, nem ellenkezni

Bajban ismerszik meg igazán a barát, de maga az ember is. Váratlan helyzettel találta szembe magát a világ, és nem tudjuk pontosan, hogyan is kezeljük. Van, aki az egészre fittyet hány, és van, aki szkafanderben sem megy le gyufáért a sarokra.

Ne menjünk tömegesen kirándulni, piknikezni, inkább legyünk a kis családdal, és ha már sok az összezártságból, akkor kövessük Zsoltit, aki mindig tudja a frankót.

Zsolti a hegyekben él, de ez a kocsiján sosem látszik. Olyan, mintha aznap vette volna, akkor is, ha ötéves már a gép, ugyanis ez a Zsolti szeret vele bíbelődni. Három mikroszálas kendője is van, a színkódok segítenek neki, hogy melyik való a fényezett, melyik az üveg felületekre és melyik a két felületfajta közé préselődő, feketén fogó gumicsíkokhoz. Ha a legkevesebb ideje is van, oly fényesre törli az egész autót, hogy nem csak az élő legyek lába, de a százzal becsapódó rovarok zsigerei sem tudnak feltapadni a felületre.

Szóval támadjuk meg a kocsinkat egy vödörrel az udvaron, vagy bárhol, ahol nem kell másokkal találkozni, és mossuk le alaposan. Aztán jöhetnek azok a híres kendők. A porszívó alapfeltétel, ha az utcán áll, akkor jól jöhet az aksis morzsaölő.

Azonban most szezon van, ilyenkor Zsolti boldog, mert nagy műgonddal emelheti be a kádba a sokat dolgozó téli gumikat. Ezt nem szabad elkapkodni, egy szombat, egy abroncs! Langyos vízben áztatja, a gumi mintái közé szorult kavicsokat eltávolítja, és a tökéletes szárítás után jöhet a gumiápoló. A fekete kerekek boldogan gurulnának nyári szállásukra, de hősünk sosem hebehurgya, ezért a köpenyeket hordozó acél felnikről eltünteti a kőfelverődések okozta fránya festéksérüléseket is.