A szörnyek és a szörnyszülöttek

Amikor véget ért a második világháború és elhallgattak a fegyverek, lezárult egy szenvedésekkel, tragédiákkal terhelt időszak. A győztes hatalmak örömmámorban ünnepelték győzelmüket, felosztották maguk között a romokban heverő Európát, és a leigázott vesztesek kegyetlen, embertelen megbüntetésére készültek. Hazánkra is rászakadt a több évtizedes megszállás és megaláztatás, amikor nem volt szabad a hősi halottakra nyilvánosan emlékezni, nekik emléket állítani.

Idővel aztán a diktatúra pártjával szimpatizálók is elismerték, hogy a második világháborúban történtekért a politikusok a felelősek, de a katonák, a hivatásosok, a magyar haza védelmére önként vállalkozók azt tették, ami minden állam katonaságának esküjéhez hűen vállalt kötelessége, és ezért csak elismerés illeti meg őket. Van már emléknapja a kommunista diktatúrák áldozatainak – éppen kedden –, emlékezhetünk a szovjet csapatok kivonásának évfordulójára is, de sokan mindkét jeles napot feleslegesnek tartják, sőt akadnak, akik még az 1920-as évektől megtartott május végi hősök napjának jogosságát is vitatják. Akik szerint a magyar hadsereg mind az első, mind pedig a második világháborúban való részvétele semmilyen magyar érdeket, kötelezettséget nem szolgált.

Pedig jaj annak az országnak, amelynek felelőtlen, alkalmatlan politikai-katonai vezetése felesketett katonáit értelmetlenül küldi harcba, elveszejtve ezzel a nemzet színe-­virágát. Jaj, mert az országot, hiába a hősiesség, legyőzik, megszállják, megcsonkítják, megalázzák. De kétszeresen baj, ha egy országnak nincsenek olyan fiai, akik katonaként készek felsőbb parancsra akár életüket is feláldozni a haza védelmében. Mert ha ilyenek nincsenek, akkor az az ország, az a nemzet elveszik.

Tudják, nehéz az ilyen dolgokat elmesélni, felidézni. Nagyon nehéz eljutni odáig, hogy egy magyar asszony elmondja, mit élt át a második világháború során. Elmondja, hogy uram: ebben a faluban mindenkit megerőszakoltak. Aki mást mond, az nem akar emlékezni, vagy nem szólja az igazat…

Ez a mi történelmünk. Ezért vagyunk, ezért van fent az arcunk. Hiszen másutt nem lehet.