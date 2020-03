A közúti felelősségről

Minap hajnalban indultam. A szakadó esőben és szinte éjszakai sötétben egy autóstársam nagy lendülettel ment megszokott útvonalat követve az engem leszámítva néptelen utcán.

Rohanása közben elhaladt egy zsákutca tábla mellett is. Éppen az utolsó pillanatban vette észre, hogy a zsákutca tábla nem azt jelenti, hogy azt elhagyva nehezen lehet távolabbi utcákat megközelíteni, hanem azt szimbolizálja, hogy arra semelyik másik közterület nem elérhető. Nem volt gond, nem ment neki a támfalépítés miatt kirakott kordonnak, de meg kellett fordulnia a szűk utcán, ahol többen is parkoltak. Az ipszilon kissé rosszul sikerült, beledurrantott a vonóhoroggal az egyik békésen szundikáló autóba. Sem telefonszámot, sem adatlapot nem hagyott ott, csak egy minimum 50 ezres kárt, sok bosszúságot és egy hatalmas füstfelhőt, ami a menekülés miatti

gázfröccs eredménye. Szikrázó napsütés és viharos szél fogadott két órával később Székesfehérváron, ahol feltorlódott a forgalom.

Na persze, mikor nem? – kérdezhetné bárki, aki vezetett már járművet a megyeszékhelyen. Most azonban nem csak az volt az oka, hogy hajnalban rossz idő miatt mindenki elővette a kocsit, a mobil esernyőt, hanem baleset volt a strand közelében. A védett úton haladót felöklelte egy oldalsó parkolóból érkező autó. A tettes és az áldozat tanakodva és kétségbeesve álltak az út közepén éppúgy, mint a korábban általuk vezetett járgányok. A torlódás oka nem a baleset volt, hanem az, hogy még mindig nem tudjuk elismerni a hibánkat, hanem rendőrre várunk. Papíralapú vagy online kárbejelentést kell tenni és menni tovább, élni tovább és elengedni a forgalmat végre, hogy ne szedjen újabb áldozatot az utca.