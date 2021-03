A kerítés két oldala: az igazság odaát van?

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

Alig több, mint három hónap múlva kezdődik a nyári szezon, amely idén még nagyobb terhelést hoz a Velencei-tóra, így várhatóan a korzó területére is. Akkor majd cikkezhetünk újra arról, hogy a velenceiek szeretnék visszakapni nyugodt, emberhez méltó nyaraló- és lakóhelyüket, szemben az „emberlevessel”, amely ebben az időszakban – főleg mióta az utazás is nehézkes – jellemzi a területet. A kerítésépítési projekt, melyet a korzó üzemeltetője megoldásnak látott a kontroll visszaszerzésére, azonban hatalmas hullámokat vert a tóparton. Annak ellenére, hogy a strand jelentős része továbbra sem lenne elkerítve. Az önkormányzat és az üzemeltető oda-vissza üzenget ügyvédei által, a jogi „kartársak” pedig szívélyesen levelezgetnek egymással a mobil kerítés ügyében. Pedig az első levél, amely idén február 10-én kelt, és a Velence Korzó üzemeltetője fogalmazta meg (és elérhető az önkormányzat oldalán), számos egyéb javaslatot tartalmazott, és kérték azok személyes megbeszélését, hogy az álláspontok közeledhessenek. Megeshet, ha sort kerítettek volna erre a megbeszélésre – ami egyébként a sokszor citált üzemeltetési szerződés szerint is kutya kötelessége lenne mindkét félnek –, akkor nem jutott volna idáig a helyzet. Ha tárgyalóasztalnál képviseli ki-ki az érdekeit – az önkormányzat a velenceiekét, az üzemeltető a sajátját – és nem ügyvédi felszólítások, majd pedig kerítésbontási hergelések által, a helyzet sem biztos, hogy eljut idáig vagy egy esetleges birtokvédelmi perig. Nagyon úgy fest, hogy mára a korzóval szintén feloldhatatlan ellentétek alakultak ki – gondoljunk csak a velencei szakrendelőre, az uszodaprojektre, korábban az Északi strand üzemeltetésére. Ezzel a történettel is csak azt sikerült elérni, hogy a velenceiek most ismét nagyon feszültek és két részre szakadtak. A kérdés csak az: tényleg ezt akarták?