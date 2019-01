A kedves szó sokat ér

Karácsony, a szeretet ünnepe alkalmából megint csak tömött sorok alakultak ki az egyes üzletek pénztárainál és tömegek sorakoztak a városok központjaiban lévő vásárokban, hiszen mindenki igyekezett a legmegfelelőbb ajándékot hazavinni szeretteinek a karácsonyfa alá.

Ebben az időben azonban sokan nemcsak a családjukra és barátaikra gondolnak, hanem azokra a szegény sorsú embertársaikra is, akik egyedül, nagy nélkülözésekben töltik el az ünnepeket. Rengeteg önkéntes kezdeményezés ad ilyenkor lehetőséget arra, hogy a hátrányos helyzetűek is békés körülmények között tölthessék el a karácsonyt. A cipősdoboz akció keretein belül (amihez ez alkalommal én is csatlakoztam) évről évre több ezer szegény gyermek arcára ül mosoly december 24-én, hiszen a jóakaróktól kapott kis ajándékcsomag képes igazi ünnepi hangulatot teremteni és bearanyozni a gyerkőcök napját.

A szeretet ünnepe alkalmából rengeteg embernek megesik a szíve a rosszabb sorsú társain, amit én végtelenül tisztelek és becsülök. Jó látni, hogy ez idő tájt még a legszőrösebb szívű személyek is tesznek azért, hogy másnak örömöt szerezzenek, mosolyt csalva a rászorulók arcára. Ilyenkor úgy érzem, hogy mindenki egyenlően áll a másikhoz, és képesek az emberek emberként tekinteni egymásra. A hangsúlyt az ilyenkor szóra szerezném helyezni. Sajnos a szeretet ünnepe az év 365 napjának csak egy kicsiny töredékét öleli fel, magyarul azok, akik egész esztendőben nélkülözni kényszerülnek, e­gye­dül ekkor érezhetik úgy, hogy foglalkoznak velük. Miután a karácsonyi időszaknak vége szakad, ugyanúgy folytatódik az életük.

Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak! Számomra felfoghatatlan, mennyi hátrányos helyzetű család és személy él a világon, akik mellett nap mint nap figyelmetlenül elrohanunk. Természetesen saját és családunk életének helyes útra terelése és egészségünk megőrzése az, ami a legfontosabb, de ha ezek megadattak nekünk, nem szabad megfeledkezni arról, hogy kint a nagyvilágban mennyi ember várja a segítő kezet. Sokan azért sem segítenek, mert rögtön arra gondolnak, hogy csak pénz- és ételadománnyal tudnának hozzájárulni a szegények helyzetének javításához. Azonban én úgy gondolom, hogy van egy sokkal jobb, kedvezőbb és olcsóbb módja is: a beszélgetés. Sokszor már néhány szó is életmentő lehet egy adott helyzetben, amivel talán egy fikarcnyi mosolyt is tudunk csalni embertársaink arcára. Jó lenne, ha nem csak a karácsony szólna a szeretetről és egymás segítéséről, hanem úgy élnénk életünket, mintha minden nap a szeretet ünnepe lenne!

Berényi Boglárka 12.D

I. István szakgimnázium, Székesfehérvár

