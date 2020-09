A forgalmi dugókról

Panaszkodni szokás, és ez az a műfaj, amit sokan szeretnek és űznek sportból is. Kevesen jöttek még rá, hogy semmi haszon nem származik belőle, inkább csak kár. Az egyik állandó, sokak által kifogásolt, panaszolt terület a közlekedés, különösen most, hogy az egyébként is túlterhelt utakon elindultak azok az autók is, melyek a 20 ezer Fejér megyei diákot iskolába viszik.

Az mindenképpen elmondható, hogy az iskolakezdés hatása bénítóbban hat a közlekedésre, mint a Balatoni úti felüljáró nyári lezárása. A szervezők és felújítók munkájáért rebegjünk el egy hálaimát, mert ha nem végeztek volna idejében a felüljáróval, megbénulna a város. Talán velünk, szülőkkel is baj van, mert elkényeztetjük a gyerekeinket, holott annak idején minket sem furikáztak a szülők sem iskolába, sem edzésre. Sokkal erélyesebben kellene a gyerekeket mozgásra, a világ megismerésére és ezen belül a tömegközlekedési eszközök használatára biztatni, ami egyben önállóságra is nevel kissé. Ha nem így teszünk, akkor a kis gyerekből nagy gyerek, majd felnőtt lesz, és azt sem tudja, hogyan kell buszt vagy ne adj Isten vonatot használni, jegyet váltani. Mi, szülők úgy engedjük el őket egy nagyváros egyetemére, hogy pontosan tudjuk, nekünk kell hozni-vinni őket, mert különben eltévednek. Talán nem is csak mi vagyunk a hibásak. Minket könnyen elengedtek, mert meglehetősen kevés veszély leselkedett ránk abban az időben. Nem voltak ijesztő bandák, padon alvók, kéregetők, zsebmetszők, rosszarcú „antiutasok" a pályaudvarokon. Arról már nem kis beszélve, hogy volt annyi járat, amennyi kellett, és a jegyárakból nem lehetett megtankolni az ezerötöst.