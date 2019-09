A csurgói szobor hirdeti: „Béke királynője, könyörögj érettünk!”

80 éve történt, hogy 1939. szeptember 1-én a Német Birodalom megtámadja Lengyelországot, és elkezdődik az a borzalom, amit II. világháborúnak nevezünk. Az élet-halál harcát vívó országot szeptember 5-én a frissen megalakult szlovák állam is megtámadja, majd e hónap 17-én szovjet csapatok is átlépik az akkori közös határt, és hátba támadják Lengyelországot.

Az első menekültek az akkori magyar–lengyel közös határ túloldalán már szeptember 10-én megjelennek. Magyarország szeptember 18-án nyitja meg határát Teleki Pál miniszterelnök közvetlen utasítására a határon feltorlódott polgári és katonai menekültek előtt. Fehérvárcsurgó is bekapcsolódott az országos folyamatokba. A határnyitás után településünkre lengyel katonatisztek érkeztek és nyertek elhelyezést a Károlyi-kastélyban. (Sajnos érkezésük időpontja, létszámuk, neveik nem ismertek.) Itt-tartózkodásuk emlékét községünk központjában egy – általuk 1943. szeptember 12-én emelt – szobor őrzi.

Lengyel menekültek köszönete

A betontalapzaton Árpádházi Szent Erzsébet szobra áll rózsákkal kezében, aki életében segítette, támogatta az elesetteket, szegényeket és a rászorulókat. Az oszlopon levő első márványtábla felirata: „Béke királynője, könyörögj érettünk!” (Az alkotást általában Szűz Mária szoborként tartják számon, ám a szerző szerint az Szent Erzsébetet ábrázolja, erre utal a kézben tartott rózsa – szerk.)

Elgondolkodtató a megfogalmazás. Egyrészt arra utal, hogy a lengyel menekültek érzékelték Magyarország vallási sokszínűségét (nálunk is három templom – református, evangélikus és katolikus – található), ezért valószínű a „semlegesebb”, de nagyon is aktuális megfogalmazás.

Másrészt az 1943-as évben hazánkat is keményen megérinti a II. világháború. Ez év januárjában megsemmisítő vereséget szenved a 2. magyar hadsereg, amelynek kötelékében a székesfehérvári 3. gyalogezred és az 1. zászlóalj, (így falunk) honvédei is küzdöttek. A katonai értesítések hősi halálról, eltűnésről, fogságba esésről – a tábori postán keresztül – a településünkön élő családokhoz is megérkeznek.

(Fehérvárcsurgó háborús vesztesége hősi halottakban és polgári áldozatokban 82 fő, a II. világháborús emléktábla névsora szerint.)

Híradások alapján (külföldi rádiók) a lakosság is értesül a sztálingrádi német vereségről, az április–májusi varsói felkelésről és annak leveréséről, a júliusban kezdődő kurszki páncéloscsatáról (amit a németek szintén elveszítenek), a szintén ebben a hónapban történt szövetséges csapatok szicíliai partraszállásáról és a szeptember eleji olasz kapitulációról. Hazánkban is egyre többen döbbennek rá, ezt a háborút is elvesztettük, a béke vágya, óhaja egyre erősebb az emberekben.

A szobor talapzatán e tábla után a két állam címere található, majd még egy szövegrész: „Magyaroknak a lengyel katonák. 1943. 9. 12.” Ez a megfogalmazás is gondolatokat ébreszt, nem „Fehérvárcsurgónak a lengyel katonák” kifejezés szerepel, ennél Ők többet akartak közölni, üzenni. A talapzaton általuk megfogalmazott szöveg – szerintem – utal menekült helyzetükre, utal befogadásukra, az akkori körülményekre. De ami nagyon fontos: utal arra a segítségre, kiállásra, támogatásra, gerincességre, amit az akkori Magyarország nyújtott, tanúsított – egyedül álló módon – a két nagyhatalom által megtámadott és kivéreztetett Lengyelország menekültjei számára. Emberek voltunk az embertelenségben! A szobor ennek köszönetét is tartalmazza! Mindezekre jó szívvel, emelt fővel emlékeznünk kötelességünk!

Ez az emlékmű olyan érték Fehérvárcsurgó számára, amelyre vigyáznunk kell, meg kell őriznünk, másoknak meg és fel kell mutatnunk. Szellemiségét tovább kell adnunk gyermekeinknek, unokáinknak, a jövő nemzedékének.

Erre az időszakra emlékezve a község lakosainak kicsi, de lelkes csapata ebben az évben felújította az emlékművet, tette rendbe környezetét. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben támogattak és munkájukkal lehetővé tették, hogy ez a szép szobor megérdemelt módon emlékeztesse az arra járókat hazánk ezen – a haladó világ szimpátiáját kiváltó – cselekedetére.