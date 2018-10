'56-osoknak kopjafákat!

Még mindig mesél a múlt. Egy jó barátom, egykori munkatársam már túl az ötvenen, szinte vénségére tudta meg, hogy nem egészen az történt 1956-ban Székesfehérváron.

A történet- és történelemhamisítás nem ismeretlen dolog ezen a földön sem. Az, hogy nagyapja halálát évtizedeken keresztül balesetként állították be, és Zoltán csak a közelmúltban tudta meg, hogy a hatalom pribékjei verték halálra, vérlázító! Megyeri Sándor négy nagy fuvart vitt a pesti srácoknak a forradalom idején, hogy tudjanak enni. A fehérváriak szíve együtt dobbant a forradalommal, és élelemmel segítették azt. Akkor már itt voltak a szovjetek, ezért nem volt kockázatmentes a pesti fuvar, de mind a négyet sikeresen teljesítette Megyeri Sándor. A karhatalom képviselői a forradalom leverése után besúgóktól tudták meg, mi is történt. 1956. december 2-án halálra verték, majd egy utcai gödörbe vetették, és azt hazudták, baleset érte Megyeri Sándort. Ám az esetnek tanúja is volt, aki rettegve a kommunista hálózat terrorjától, mostanáig hallgatott – majd odaállt az unoka, Megyeri Zoltán elé, és elmondta a valódi történetet.

Megyeri Zoltán megdöbbent, s úgy érezte, nem hagyja őt élni a lelkiismerete. Sokat járt Erdélyben, ahol együtt forgattuk a Nyergestető 1849 című dokumentumfilmet. E történet arról szólt, hogy 1849. augusztus 1-jén az oroszok megindították a rohamot a bekerített Magyarország ellen. A székelyföldi Nyergestetőn kétszáz székely tartóztatta fel a tízezres orosz sereget, s vesztek oda mind egy szálig. Azon a helyen még a fenyők is inkább kettétörtek, írta versében Kányádi Sándor. Az emlékezet kopjafaerdőt teremtett Nyergestetőn a hős székelyeknek. S hogy jön ide Nyergestető? Megyeri Zoltán a Csíki Játékszín színészével, Fülöp Zoltánnal faragtatott egy kopjafát nagyapja tiszteletére, amit az ’56-osok terén szeretne felállítani, hogy ott a forradalom hőseinek nőhessen kopjafaerdő, ahogy Székelyföldön.