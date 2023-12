Magyarország – Lengyelország és Csehország mellett – 1999. március 12-én lett a NATO teljes jogú tagja, de két évvel előtte, 1997 novemberében még rendeztünk erről egy népszavazást, az elsőt, amióta ehhez a lehetőséget törvény biztosította. Az arra jogosultak csaknem fele elment szavazni, nyolcvanöt százalékuk igent mondott – azaz erre mondják, sima ügy lett. Az ellenzők egyike egyébként az a Csurka István író-politikus volt, akinek napjainkban próféciaként valósul meg egy sor jóslata, amit korábban a migrációról, az Európai Unióról, vagy a magyar liberális, marxista ellenzék külföldi pénzért, globális érdekekért dolgozó, nemzetellenes működéséről mondott. Mindannyiunk érdekében nagyon remélem, hogy legalább abban nem lesz igaza, amit a semlegesség szószólójaként a NATO-csatlakozásról gondolt annak idején. De rezeg a léc. Csurka 1998-ban például parlamenti felszólalásában, Szerbia és Vajdaság NATO általi, ENSZ-felhatalmazás nélküli megbombázásának előestéjén ezt mondta: „Ezekkel a konfliktusokkal kapcsolatban sajnos az a helyzet, hogy nem tudjuk, ki a megoldója a problémának, és ki a tűz csiholója. Lehet, hogy mind a két fészket egészen másutt kell keresni, és a fő cél nem más, mint a fegyverhasználat. A fegyverhasználat ugyanis üzlet.”

Zelenszkij ukrán elnök az ajándékba kapott holland F-16-osokkal

Fotó: AFP

Tény, hogy a népszavazás előtt profi módon megpuhították a közvéleményt, a kilencvenes években nálunk még részben bejáratlan eszközöket vetettek be. Például egy rakás újságírót felváltva elrepítettek Brüsszelbe, akiket jól megebédeltettek, megszállodáztattak és rendeztek nekik egy sajtótájékoztatót a NATO-központban. A fővárosi kollégáknak drágább, nekünk, vidéki hírlapíróknak egy olcsóbb utazási csomagot találtak ki, így aztán mi többnyire kialvatlanul lézengtünk a fényes Belgiumban, de ez mindegy volt: a nagy többség azt írta később, amit vártak tőle. Én abban az időben még a délszláv háborúban tapasztaltak hatása alatt voltam, ezért álnaiv módon megkérdeztem a sajtótájékoztatón, miért harcol a NATO-tagállam Törökország hadserege az észak-iraki kurdok ellen, ha egyszer a NATO védelmi szövetség, elvileg tiszteletben tartja a népek önrendelkezési jogát, különösen a kisebbségekét? Nem kaptam választ, utáltak a kérdésért, de a törökök azóta is ott vannak Észak-Irakban, mert elsősorban a saját érdeküket nézik. Bonyolult az élet, semmi nem az, aminek látszik, sőt lehet, hogy annak éppen az ellentétje van közelebb a valósághoz.

Ott, a NATO-központban kaptam egy kimutatást a tagállamok fegyverzetéről, legalábbis arról a mennyiségről, amit bevallottak. Százával szerepeltek azon bezsírozott, használaton kívül lévő vadászrepülőgépek, például holland F-16-osok. Nem értettem. Ha valóban annyira keblére akar minket ölelni a Nyugat az uniós és a NATO-csatlakozással, akkor miért nem segít ténylegesen? Hiszen történelmi felelőssége van abban, hogy negyven-ötven év késésbe kerültünk, miután odalökték Közép-Kelet Európát Sztálin kommunistáinak, miután csak biztattak, de nem segítettek ötvenhatban sem. Milyen egyszerű lett volna például húsz használaton kívül lévő holland vadászgépet akár kölcsönbe átadni nekünk, magyaroknak, hiszen az valódi segítség lett volna, miközben levegőért kapkodtunk a rendszerváltás utáni válságok gazdasági hullámverésében. De nem, nekünk olyan pénzt kellett fizetni a korszerű, NATO-kompatibilis haditechnikáért, ami nagyon hiányzott az akkori költségvetésből.

Egy fényképfelvétel a „békeidőkből”, aznap a kecskeméti repülőnapon készítettünk riportot. Az előtérben két magyar Gripen, a háttérben egy ukrán vadászgép függőleges vezérsíkja látszik

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Az üzlet az üzlet, hiába. Ma sincs ez másként, nem véletlen, hogy az Ukrajnába küldött pénzek csaknem teljes összegéből bevallottan amerikai cégek gyarapodnak, miközben Kárpátalján és Ukrajna más részein apa nélkül várják a Jézuskát a gyerekek. Az Egyesült Államok elnöke és külügyminisztere is beszélt erről, hogy megnyugtassa a Trump visszatérésére váró amerikaiakat: nyugi, mi észnél vagyunk, gondolunk rátok, akik hosszú percekig keresnétek, hol van a térképen Ukrajna. Nem véletlen az sem, hogy az Európai Unió újabb oroszellenes gazdasági szankciókról és Ukrajnának szánt euromilliárdokról döntést hozó posztjain olyan embereket látunk, akik morális és intellektuális értelemben sem a legfényesebb izzók a lámpaboltban. Most már persze van ingyen holland vadászgép, még csak NATO-tagországnak sem kell lenni érte, ha működtetni kell a gyilkoló gépezetet, hiszen az hozza – illetve viszi – a pénzt a tengeren túlra. Mit is mondott Csurka? A fegyverhasználat üzlet.

Szóval mi nem kaptunk egyetlen vadászgépet se a NATO-országoktól soha, sem ajándékba, sem kölcsönbe, ahogyan tudom, mindent az utolsó szegecsig megvetettek velünk. De talán jobb is ez így. Vergilius az Aeneis-ban e szavakat adja Laokoón szájába a trójai faló érkezésénél: „Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is.” Ha az ukrán frontra és a kárpátaljai, apa és férj nélkül Jézus születésének ünnepére készülő csonka családokra gondolunk, látjuk, mivel kell fizetni a nyugati ajándékért.