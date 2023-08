Mielőtt legutóbb ottjártam volna, éppen a helyi kórházban szelfizett együtt az ápolónőkkel: az épület mindjárt a vasútállomás mellett van, onnan ingáznak az angolok és a bevándorlók a city felé. Elvileg tehát találkozhattunk volna, de nem így lett. Ha megtörténik, talán megkérdezem, mi a fenéért támogatja olyan lelkesen az ukrajnai háborút, de hát az ilyesminek ritkán van értelme. Mint ahogyan George Clooney és Hugh Grant megnyilvánulásiból is tudjuk, a népszerűség és a tehetség nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy az ember az eszénél legyen a világ és a politika dolgaiban.

Szóval nem találkoztam Rod Stewarttal, de úgy gondoltam, autóbuszra szállok és átnézek a szomszédba, Essex tartomány székvárosába, Chelmsfordba. Angliában élénken hadonászni kell, ha fel akar az ember szállni a buszra, másként nem áll meg a jármű. Ezt persze elfelejtettem, így aztán nagy sebességgel elrobogott mellettem a busz és otthagyott a megállóban: vajon mit gondolhatott a sofőr, minek ácsorgok éppen azon a helyen? A következő járat vasárnap lévén két óra múlva ért oda, ezért volt időm szidni a buszvezető gyarmatosító felmenőit, vagy ha éppen a sofőr őseit gyarmatosították, akkor azokat.

Gyülekeznek a hívek az egyik Harlow-i evangélikus templomban. Kevesen vannak és többségük idős ember, olyan, aki még a világháborúra is emlékszik

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Chelmsfordban két lényeges látnivaló akad: az egyik a katedrális, a másik a múzeum. Mindkettőt megnéztem, utóbbi az érdekesebb. A városban a második világháború idején fontos hadiüzem működött, radarokat, rádiókat és egyebet készítettek ott, ezért jól megszórták bombákkal a németek a környéket, már amikor tudták. A tárlat népszerű része a Titanic rádiós szobájának a másolata, merthogy a szerencsétlenül járt hajóba is a chelmsfordi üzemben készítették el annak idején a híradó berendezéseket. Azonban a szoba sarkában nem a Titanic, hanem a Kárpátia mentőövét támasztották a falnak. Nyilván az angolok és a szigetországot elárasztó egykori gyarmatlakók közül csak nagyon kevesen tudnak róla, de a Kárpátia magyar orvosa a hajó tengerészeivel együtt több mint hétszáz túlélőt mentett meg, mivel ők értek oda először a Titanic tragédiájának helyszínére. A Kárpátia magyar kivándorlókat szállított Fiuméból New Yorkba, és éppen hazafelé tartott, amikor megkapta az óriáshajó SOS-jelzését. A később világszerte hősként ünnepelt Lengyel Árpád annyira kiborult a jeges vízből, összetört tagokkal kihúzott túlélők láttán, hogy soha többé nem lépett hajó fedélzetére, de még csak nem is beszélt arról, amit látott és átélt.

A múzeum egy másik részében a híres essexi regiment történetét mutatják be történészi alapossággal. A piroskabátosok ott voltak mindenhol, ahol vért kellett ontani a birodalom érdekében: városban, őserdőben ugyanúgy, mint sivatagban, világégésben és helyi konfliktusban, nehéz volna elvitatni, hogy harcukkal tevékeny részt vállaltak abból a folyamatból, amit más népek leigázásának nevezünk. Csodálkoztam is: vajon miért nem támadták meg eddig ezt és a többi ilyen, vagy hasonló bemutatóhelyet a woke-ideológia hívei, hiszen ez is sértheti azokat, akik egykor a brit oroszlán megszállását nyögték. Ma a múzeum tagadhatatlanul a történelmi örökség és a múltban élő büszkeség szimbóluma, azaz ez csak idő kérdése? Mikor ér el idáig az ideológiai rombolás és kulturális cunami, a múlt megtagadásának Covid-járványa? Vagy már meg is történt, csak én nem tudok róla?