Az anyád…! – kaptam úgy igazán pacekba néhány napja egy másik volán mögött ülő fiatalembertől, aki úgy első ránézésre bőven a fiam lehetett volna. Nem tudtam megállapítani, mi a baja, sejtésem szerint nem tetszett neki, hogy a szokásos dugóban megpróbáltam óvatosan átsorolni az ő sávjába. Belém villant: most úgy magyarosan mutassak be neki? Felszólítsam, hogy viselkedjen kulturáltan? Vagy nézzek másfelé, mintha nem venném magamra a sértést? Úgy látszik, hogy a járgányom és szelíd tekintetem nem bizonyult elég riasztónak. Nagy valószínűséggel rólam nem feltételezhette, hogy kiszállok az autómból, és betöröm a szélvédőjét. Nem is tettem. Csak háborogtam magamban, sajnáltam a feleségét és a gyerekeit. Szemmel veréssel próbálkoztam. Néztem hosszasan, rendreutasítóan. Aztán zöldre váltott a lámpa, és lassan eltűntünk egymás látóköréből...