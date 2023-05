Tovább gazdagodnak a fegyvergyártók és kereskedők, már előre dörzsölik a markukat azok a cégvezetők, akik részt vesznek majd a tönkrebombázott kelet-ukrajnai városok újjáépítésében, és úgy általában az infrastruktúra helyreállításában. Lesznek, akik kisebb, mások nagyobb szeletet harapnak a tortából, de ne csodálkozzunk, hiszen sosem történt ez másként. Az első és második világháború után is új hatalmak születtek a romokon, egy részük látható, a többi láthatatlan maradt. Ha pedig vannak a háborúnak nagykutya haszonélvezői, úgy akadnak csótányai is, akik az energiaárak tánclépéseit jó ürügyként használják ahhoz, hogy extra profitra tegyenek szert a kisemberek rovására a maguk bizniszében. Államgépezet és szociális háló legyen a talpán, amelyik képes ellentételezni mindezt: elvégre piacgazdaság van, számunkra ezt (is) jelenti a demokrácia. Mindannyian tapasztaltuk, hogy a boltokban árhullámok emelkedtek az égig, a jelenség jó részét képtelen lekövetni a józan ész. Sorolhatnám a példákat, megtehetné bárki. Ma azonban csúcsot döntött előttem az elmebaj, a szemtelenség, a kapzsiság, a gazemberség vagy a hülyeség: magam sem tudom, melyikhez áll közelebb. Szóval képzeljenek el egy kábé kétcentis műanyag patentet, ami arra való, hogy rögzítsen egy ugyancsak műanyag elemet egy autó motorházában. Ránézésre semmi: tényleg csak egy műanyagdarab. Nekem hat ilyenre lett volna szükségem. Kérdeztem a márkaszervízben, mibe kerül egy ilyen? Négyezerötszáz forint, hangzott a válasz. Miért, aranyból van?, kérdeztem újra, és meg lettek sértődve. Otthagytam őket, és némi keresés után ugyanolyan műanyag patentet vásároltam háromezerkilencszázkilencven forintért – kétszázhatvan darabot! Annak idején ugyanaz a tanár úr tanította nekem a matematikát a fehérvári Telekiben, mint miniszterelnökünknek, sajnos ennek ellenére messze nem lettem egy matekzseni. De azért elővettem a telefonomat, gimnáziumi emlékeim közül az osztásra vonatkozó részeket és kiszámoltam: a háromszázszorosáért próbálták nekem eladni ugyanazt az ócska, szóra sem érdemes, még alkatrésznek sem nevezhető valamit. Persze tudom, háború van. De ilyenkor úgy érzem, nem azok hasalnak a sáros lövészárokban, a saját verejtékükben úszva a félelemtől, akiknek tényleg ott lenne a helyük.