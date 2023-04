Ördögszarvakhoz hasonlatos, hegyes szikrát préselve koppant a kövön kalapács, fekete füstöt fújt a szénporból a csákány és fortyogott a vastól vörös bauxit a kohóban és a sor folytatható, ha arra gondolunk, hogy a múlt században, így egyben a múlt évezredben született számára mit jelent az a szó, hogy nyersanyag. Hatalmas energiákkal, nehéz munkával megszerzett kincs, ami semmit sem ér, ha nem fordítunk újabb energiákat arra, hogy megmunkáljuk, formázzuk, vagy épp csiszoljuk, mint a gyémántot.

Napjainkban, a modern kor legújabb emberei számára már egyértelmű, hogy gondolnak a saját és a Föld jövőjére is, így hát az sem meglepő, ha gyártási folyamatok egyre gyakrabban újrahasznosított alapanyagokkal indulnak. Ezzel elvileg óvjuk a környezetet, de közben legalább annyira rongáljuk is, mert sok anyag esetében óriási energia befektetés kell az újrahasznosításhoz is. És a szebb jövő zászlaja alatt mi csak megyünk tovább előre, bízva a jóban és abban, hogy amit és ahogy tesszük, az helyes.

Gyártjuk az akkumulátorokat, amik jövője rövid, de ismeretlen, és telepítjük a napelemeket, amik közül az elsők ideje már lejár, de hogy hova és hogy lehet őket deponálni és majdan feldolgozni, az még nincs meg. A kerti zöldhulladékot nem tüzeljük el, de a hamis márkajelzéssel ellátott cipőket igen.

Óvatos becslésnél lényegesen több, hogy az egyébként újrahasznosításra alkalmas abroncsokból sem lesz új gumi vagy éppen aranyáron árusított rekortán futópálya, mert vagy nagyon magas összegért, vagy még pénzért sem veszik át a kerekeket a hulladékudvarok. Márpedig erre azonnal reagál a megye embere, aki rögtön filozófussá és egyben Rousseau követőjévé válik ilyen szorongatott helyzetben és azt kiáltja: Vissza a természethez!

Láthatjuk majd, hogy ezt a pedagógiát minden tavasszal és ősszel ezrek követik majd, és megtelnek az erdők, a tómedrek, és a föld felszíne alatti rétegek át nem vett és ezért kidobott mezőgazdasági, teherautó és targoncákra való, tömör gumikkal.