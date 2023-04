Hosszú percekig csak nézték egymást a rövidlábú ebek, még gazdáik nyomatékos biztatása ellenére is végtelennek tűnő percek teltek el addig, míg végre legalább az orrukat összedugták, s illedelmes kölykök módjára szagolgatni kezdték egymást. Felmérték az erőviszonyokat és talán a lehetőségeket is. Na végre – gondolták a kutyatulajdonosok –, talán most már kezdődhet a közös móka! A négylábúak azonban nem érték be ennyivel, továbbra is csupán fürkésző pillantásokkal, apró vakkantásokkal jelezték szándékukat. A közös nyelvet csak ők értették, s bizonyára sikerült is megegyezniük valamiben. Csóválással jelezték: a barátság megköttetett. Úgy látszik, már ők is óvatosabban ismerkednek. Üdvözlik egymást, „beszélgetnek”, s csak a közös nevezőre jutás után kezdődhet a haverkodás.