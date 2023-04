Ki érti a mai fiatalokat? – hangzik a jól ismert kérdés, csak más kontextusban, szó szerint értve. Például akkor, amikor nagyanyáink, nagyapáink, idősödő szüleink szemöldököt ráncolva hallgatják, miként – tegyük fel, valós szituációként, egy párhuzamos univerzumban – gyermekük a legutóbbi randevújáról beszámol nekik: „Kajakra mondom, nagyon csipázom a csajt, be is pusziltam vele egy tál gíroszt! Nem offolt ki, szóval nagyon adom!” A felnőtt pedig aggódva néz, vagy a bevált reakciót választja: bólogat és mosolyog. Pedig a gyermek csak annyit szeretett volna közölni, hogy a lány, aki komolyan tetszik és szimpatikus neki, nemcsak megevett vele egy gíroszt, de az elutasításnak jelét sem mutatta – ezért pedig külön kedveli őt. Szó, ami szó, a nyelvben is egy az állandó: a változás.