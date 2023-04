Napelemes szerkezetek. Mindig olyan járművekre és eszközökre gondolunk, amiknek rendkívül furcsa formája van, mert legyen az a gép bármilyen kicsi, akkor is van rajta legalább egy pingpong­asztal méretű fekete ernyő. Az ember ebből a szempontból is kilóg a teremtettek és/vagy alkotottak sorából. Ha kint szürke az idő, esik az eső és fáj a zimankó, akkor behúzódik, mert nincs kedve semmihez, és aztán bent, ahol meleg van és villanyfény, ott is csak áll a párás ablak mögött, és még egy jó film nézése is hozza a zoknipárosítás unalmát. Ha viszont kint ragyog a Nap, az még annak is erőt ad a munkához és az élethez, akinek csak az üvegtáblákon jut be egy-egy kósza napsugár. A következő napokban jó idő lesz, tehát mindenki nyissa nagyra láthatatlan napelemeit és dolgozzon, éljen sokat!