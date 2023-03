Ma már szinte az összes szolgáltató igyekszik felvenni a ritmust, azon vannak, hogy saját tartalmaikkal hallassák a saját hangjukat, a saját felületükön. Profilváltás: új, fiatalos, lendületes. Tartani kell a lépést az online térben. Persze a közösségi oldalas kommunikációt is fel kell pezsdíteni: folyton frissülő tartalmakkal, rövid, azonnal megérthető üzenetekkel. Ezt meg kell támogatni fotókkal is, irányzott hirdetésekkel. És mit gondol néhány pörgős marketinges, vajon mivel lehet még 2023-ban is eladni egy teljesen általános hirdetést? Például azt, hogy már létezik olyan funkció, hogy e-számla, mégis milyen képpel lehetne illusztrálni? Egy megoldás létezik: csodálkozzon rá teátrálisan, szájtátva egy fiatal, csinos nő! Ennyi. Siker! Mégis, csodálkozni itt mintha egészen máson kellene.