Az utolsó téli hónap, mondják, de olyan nehéz ezt elképzelni. Egy hosszú, csillámló élmények nélküli, szürke időszak lezárására készül már a lélek – akkor is, ha az igazi mínuszok még csak most törnek be. Lehet, hogy ebből a dermedésből kitörni készül, a felszín alatt már melegszik, pezsdül a világ. A tavasz ugyanis mindig sokkal előbb elkezdődik, mint ahogy az látható. A folyamatok a vékony hártyák, a fagyott kérgek mögött zúgva, bolyongva, kitörni vágyva kezdik hívogatni az új évszakot. A lélek is olyan, mint a hóvirág vagy a téli jázmin. Nem törődik a dér bilincsével, a tél szívtelenül jeges leheletével, csak szirmot bont és örömet hirdet, s nem is másért, csakis önmagáért. A természet pillanatnyi csodáit így másolja le a lélek – ha készen áll az új évszak befogadására, fénye messzire jut.