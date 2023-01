Mondják, hogy az univerzumnak pokoli jó a humora. Azt is mondják, hogy mosolyogjunk, és a világ visszamosolyog. Sőt, van, hogy vicceket is mesél! Történt ugyanis, hogy „meglőtt madár-álmomban” elmélázva vártam, hogy zöldre váltson a lámpa, mikor egy idősebb hölgy mellém lépett: „Elnézést, kérdezhetek valamit?” Nem az időt szerette volna tudni, nem kért útbaigazítást, egyszerűen csak felém fordult, s kérdezz-felelek viccekkel „antrézott” az abszurdnak ható jelenetbe. Így tudtam meg, hogy a kannibál házastársa az eleség… S hogy miért kell sok répát enni? Miért, ön látott már szemüveges nyulat?! A zebra pedig vigyáz a vonalaira, ha diétázik. Szimpatikus voltam, és gondolta, megörvendeztet. Elindult, s a kérdés bennem ragadt: ugye az ő napjait is szebbé teszi valaki?