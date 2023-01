Udvariasság, egymásra figyelés – ezen egyszerű, a gyakorlatban mégis olykor nehéznek bizonyuló gesztusok mindennapivá tételét tűzte ki céljául egy hazai szakember. S hogy mindezt a fiatalabb generáció számára is vonzóvá tegye, a papír alapú formátum mellett a közösségi média lehetőségeit kihasználva oszt meg minden egyes nap érdekes és nem mellesleg igencsak hasznos protokolltippeket. Az egyik például így szól: „Ne becsüljük alá a más emberekre tett hatásunkat. Illő viselkedésünkkel nemcsak a hangulatot befolyásoljuk, hanem példaként is szolgálunk mások számára.”. Az írott és íratlan protokollszabályok betartása talán nem is tűnik olyan nehéznek, hiszen megannyi példa szinte belénk van kódolva. S ami a legfontosabb: az alkalomhoz illő viselkedés sosem megy ki a divatból.