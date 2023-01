Sok szórakoztató utazós videóblog létezik, melyekből autentikus, hasznos és naprakész információkat kaphatunk, mit és főleg hol érdemes enni, inni, látni egy adott városban. És vannak exhibicionista tartalomgyártók, akik szakértelem nélkül hígitják a minőséget. Ezen vlogok középpontjában legtöbbször egy influenszer áll, szigorúan csak háttér a helyszín, amiről maximum annyit tudunk meg, hogy ő egyébként ott (is) tök jól néz ki. Egy prágai felvételre kattintottam nagy reményekkel: a főszereplő páros frencsájz amerikai kávét ivott, olasz étteremben vacsorázott, fehér borral koccintott, majd ellátogatott egy belga csokit árusító üzletbe („Ha Rómában vagy, tégy úgy, ahogy a rómaiak” - ugye). Azt már csak halkan merem még leírni is, hogy azért megtekintették a Károlyi(!)-hidat is.