Ragyogóan kezdődött az új esztendő, és nem csak szó szerint, bár valóban hétágra sütött a nap. Nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy megosszam önökkel idei első örömömet. Történt ugyanis, hogy egy barkácsáruházláncban vettünk egy normand fenyőfát alig pár ezer forintért még az ünnepek előtt és még egy kedvezmény kupont is kaptunk ajándékba. A pénztárcába jól el is dugtuk, mondván “majd jól jön...". Ahogy lenni szokott, el is felejtettük kincsünket... Aztán történt a minap, hogy az áruházlánc fehérvári pénztáránál éppen a bankkártyánkat kerestük és mit ad Isten, a kezünk ügyébe került a kupon: „Heuréka!"– kiáltottunk fel örömünkben, hiszen tíz százalékkal kevesebb lett a hatvan négyzetméteres nappalink padlója, mint számítottunk rá. Csak megérte újév napján lencsét enni!