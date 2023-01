Vál és Kajászó között, a 8111-es úton is kisebb vízlefolyások kialakultak. Főként ilyen időben a Kajászó előtti Aligvári dűlőknél lefolyó víz szokott problémát okozni. Több kisebb-nagyobb baleset alakult már ki az elmúlt években ezen a szakaszon: a szerencsésebbek az árokban, míg a pórul járt sofőrök fejjel lefelé, vagy éppen egy fának csapódva kötöttek ki. Baracskán, az M7-esre felhajtva sem volt akkor rózsásabb a helyzet: az egybefüggő, visszatükröződő vízfelület jelzi, hogy itt ma nincs ok a száguldozásra. Ilyenkor mindig eszembe jutnak apám szavai: „Fiam! A sofőr egyik lába a börtönben, a másik a koporsóban van.”

Illusztráció: Figyeljünk az út szélén megálló vízre is!

Fotós: Kecskés Zoltán

Ilyen időben az a legfontosabb, hogy biztonságos sebességgel haladjunk. Legyen szó az autópályáról, vagy a főútról és előzési manőverbe csak akkor kezdjünk, ha az feltétlenül szükséges. Ezen felül tartsuk be a megfelelő követési távolságot, vagy még annál is többet, hiszen az előttünk közlekedő autó vízpermetétől még tovább romolhatnak a látási viszonyok.

Figyeljünk az útszélén megálló vízre is. Kedves Olvasóink! Nem vagyunk mi sem Verstappenek, sem Hamiltonok, hogy száguldozzunk. A közút nem versenypálya, hanem egy társasjáték, ahol ha hibázunk nem csak magunk, de mások testi épségét is veszélyeztethetjük, pláne ilyen esős időjárási körülmények között. Vigyázzunk egymásra. Ahogy a rendőreink is szokták volt mondani: „Hogy mindenki hazaérjen…!”

És egy jó hír a végére: az időjósok szerint kora délutánra kisüthet a nap!