Gyakran vádolják a Vízöntőket azzal, hogy olyanok, mint akik nem erről a bolygóról valók. Ufók, ha úgy tetszik. Közülük is a spontánabb fajták: nem igazán értik, hogy vannak műfajok, melyek szigorúbb keretrendszerbe foglaltatnak, nem csak úgy ad hoc alakítja az élet. „Jellemezze magát három szóval!” – kérik az adatlapon. Mit ír a Vízöntő? „Lázadó vagyok”. Bennem is gyakran felbuzog a Vízöntő-én. Legutóbb például akkor, mikor egy focimeccs vége felé szemrebbenés nélkül –minden álnaivságot mellőzve – kérdeztem a mellettem feszülten figyelő férjemtől: „de most tényleg, van erre valami szabály, hogy nem rúghatja az összes tizenegyest egy valaki?” Nos, a döbbent, kitágult pupillájú Skorpió-csend instant választ adott a kérdésemre.