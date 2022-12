Otthonában lehetséges, hogy gond lehet víz- vagy gázvezetékkel, amelyre most nem könnyű szerelőt segítségül hívni. Meg kell oldania ezt a problémát, nehogy nagyobb baj legyen — olvasom szinte napra pontosan három évvel ezelőtt a horoszkópot a Hírlapban. Röhögünk is jókat, hogy mennyire egyedi; ilyen különleges, életszerű “napi jóslatot” talán senki nem kapott még. Persze az is felvetődött bennünk, vajon tényleg beválik-e ez bárkinél. A válaszra nem kellett sokat várni: másnap akadozni kezdett a víz, s annak nagy része inkább az utcát áztatta, semmint a mosatlan edényeinket. Csőtörés — hangzott az ítélet, amely három napon át nem is oldódott meg. Én pedig azt gondoltam: az rendben van, hogy nyilas páromnak ez volt megírva a csillagokban, na de nekem, oroszlánként, mást “jósoltak”!