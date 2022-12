Karácsonyra csillogni kell mindennek! Természetesen először a tisztaságtól, aztán csodaszép karácsonyi díszektől. Ha nem így van, az nem is karácsony, csak egy sima hétvége bejglivel. Ugorjunk is neki. Ideje kidekorálni a lakást. Na de hová is kerüljenek a karácsonyi díszek? Várjatok – sikít ilyenkor a ház asszonya – még semmit sehova, mert előtte még megpucolom az ablakokat. Kimosom és libbenősre vasalom a függönyöket. Lajtorjára mászik. A létráról megpillantja a szekrény tetejét: hogy az milyen poros. Így nem maradhat! Nekiesik. Először a tetejének. Az oldala sem maradhat el. És a háta? Húzzuk csak el! A négyméteres, nyolcszáz kilós ágyat? Azt is! Tekerd a szőnyeget! Mikor leszünk kész? Egyáltalán miért kezdtük el? A Jézuskát várjuk vagy az ÁNTSZ-t?