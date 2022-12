Van egy képre írt idézet a hűtőmön, amit Szent Kalkuttai Teréz anyának tulajdonítanak, s még egy korábbi adventi időszakban kaptam egy fehérvári katolikus paptól. A kártyán, mely azóta is a szemem előtt van (magasztosabb értelemben, és konkrétan is) ez áll: „Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte.” Ez egy tökéletes tételmondat, ami tökéletes körvonalat adhatna az életünknek. Hiszem, hogy kedvesnek lenni kicsivel sem kerül több energiába, mint direkt ártani, vagy verbálisan megalázni embertársainkat. Ezért is különösen fontos bemutatni azokat, akik igyekeznek a másik ember napját napfénnyel betakarni. Ők tudják, ez egy oda-vissza „játék”, keserűség helyett így ők is mosolyt kapnak vissza. Nem megy másképp.