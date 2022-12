Azt hallom, otthon is olyan lett a karácsony, mint amilyen általában az angliai, legalábbis ami a hőmérséklet alakulását és a hóesés szépséges áldásának elmaradását illeti. Nemrég döccent le velem a repülőgép, és bár az angol vámosok megint éppen az ünnepet választották ki arra, hogy sztrájkoljanak, azon a reptéren, ahová érkeztem, minden nyugodt maradt. Ezért most már az asztal mellett ülök, a fenyőillat összekavarodik a sültek és a forralt bor felhőjével, a fejemben cikázó egész éves indulatokkal és emlékekkel. Csupa angliai magyarral vagyok együtt: akad közöttük szakács, targoncás, bébiszitter, altatóorvos mellett dolgozó nővér, kukásautón sofőr. Ha liberális újságíró lennék, most azon élvezkednék, hogy íme, mindenhol jobb, mint Orbán Magyarországán, lám, milyen jól megvannak a magyarok Angliában. De nem vagyok az, így aztán most leírhatom, hogy amikor a hazára terelődik a szó, kiderül, véletlenszerű asztaltársaságom tagjainak döntő része nemzeti érzelmű jobboldali, és elismerően, büszkén beszél arról, amit ma hazánk képvisel Európában.

A híresen hangulatos angol pubok tökéletes helyszínei a borús gondolatok elhessegetésének

Fotós: Tihanyi Tamás / FMH

Furcsa véletlen, de éppen karácsony napján küldtek el nekem egy adatsort, ami azt mutatja, hogy az adott ország született népességének hány százaléka él külföldön. Szeretik ellenzékiként kártevésen ügyködő honfitársaink azt hangoztatni, hogy Magyarország élhetetlen és a fiatalok tömegével menekülnek idegenbe az orbáni diktatúrából. (Gyurcsány és a többi balos, hazát dobra verő idején azt mondták, milyen jó, ha valaki világot lát, nyelveket tanul és tapasztalatot gyűjt.) Nos, mindehhez képest a mi adatunk 6 százalékon van, szemben a román 18, a bolgár 17, a lengyel 12, a litván 19, a görög 8, a horvát 21, a portugál 23, az osztrák és szlovén 7, a csehek 9, az ír 19 és az angolok 8 százalékával.

Házigazdám több mint huszonöt éve él Angliában és azt mondja, még sosem volt annyira rossz a helyzet a szigetországban, mint most, számára minden varázs elveszett, minden, amiért annak idején ide költözött. Nem tud olyan magyarról, akit érkezéskor megismert és ne ment volna már haza, vagy legalábbis vissza a kontinensre. A rezsiszámlák a duplájára nőttek, a befektetett munka már nincs arányban a megkereshető pénzzel és az életszínvonallal. Most már nem élünk jobban, mintha otthon lennénk, mondja, majd megjegyzi, a Brexit eddig csalódást hozott Angliának, az angol álom véget ért. Egyrészt amikor belevágtak, nem számoltak a Covid-járvánnyal, aztán azzal sem, hogy jön a háború, amit Anglia a saját kárára támogat. Az ország lefelé megy, nincs munkás, az építkezések leálltak. Aki annak idején a Brexitre szavazott, nem gondolt arra, hogy aztán nem lesz elegendő buszsofőr, aki elvigye dolgozni. Néhány év alatt csak Londont ötmillió ember hagyta el, csúcsforgalomban is szellős a metró, kihalt az Oxford Street, a Soho néha olyan, mint egy temető. A szakmunkásoknak még jól megy, mert a szolgáltatások ára is az egekbe szökött, de a diplomások bajban vannak, közülük sokan külföldön keresnek munkát. Ők, akik megosztják velem a karácsonyi vacsorát, talán túloznak, hiszen mindenkinek az fáj jobban, ami éppen gyötri. Azt mondják, egyelőre kitartanak, de már egyre többször gondolnak a hazatérésre. Annak ellenére fontolgatják ezt a lépést, hogy az angol sajtóból következetesen csak rosszat hallani Magyarországról: éppen olyannak festik le, mint amilyennek a magyar ellenzék láttatni szeretné, ebben ők tökéletes összhangban vannak.

Portsmouth kikötőjében a régi hajók jól megférnek a legkorszerűbb vízi szörnyetegekkel

Fotós: Tihanyi Tamás / FMH

Az már egy másik év lesz, mire hazarepülök, és tudom, nem lesz könnyű az sem. A legtöbbünk gondolatai befelhősödnek, ha képzeletben a jövő felé tekint. Elfáradtunk, és sok még a feladat, de azt kell tenni, mint amikor súlyos emelkedőnél megpihen az ember. Nézzünk egy pillanatra hátra, tekintsünk vissza a megtett útra, hiszen az még Angliából is jónak látszik. Ebből kell erőt meríteni.